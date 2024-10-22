Василевского заменили по ходу проигранного матча с «Торонто»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 10 из 14 бросков по своим воротам и был заменен в середине второго периода. Его сменщик Йонас Йоханссон отразил 14 из 15 бросков. При этом «Тампа» пропускает пять шайб во второй игре кряду.