Василевского заменили по ходу проигранного матча с «Торонто»

У хозяев дублем отметился Вильям Нюландер (4', 28'), еще по одной шайбе забросили Остон Мэттьюс (22'), Макс Пачиоретти (30') и Мэттью Найз (35'). У гостей отличились Ник Пол (16') и Брейден Пойнт (55').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Он продлил результативную серию на старте сезона до пяти матчей — на его счету 10 (7+3) набранных очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 10 из 14 бросков по своим воротам и был заменен в середине второго периода. Его сменщик Йонас Йоханссон отразил 14 из 15 бросков. При этом «Тампа» пропускает пять шайб во второй игре кряду.
В этом сезоне Василевский провел пять матчей, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 87,8% бросков по своим воротам.
«Торонто» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 23 октября, «кленовые листья» на выезде сыграют с «Коламбусом».
«Тампа-Бэй» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 23 октября, «молнии» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».