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Василевского заменили по ходу проигранного матча с «Торонто»

«Торонто» дома обыграл «Тампу-Бэй» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дублем отметился Вильям Нюландер (4', 28'), еще по одной шайбе забросили Остон Мэттьюс (22'), Макс Пачиоретти (30') и Мэттью Найз (35'). У гостей отличились Ник Пол (16') и Брейден Пойнт (55').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Он продлил результативную серию на старте сезона до пяти матчей — на его счету 10 (7+3) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 10 из 14 бросков по своим воротам и был заменен в середине второго периода. Его сменщик Йонас Йоханссон отразил 14 из 15 бросков. При этом «Тампа» пропускает пять шайб во второй игре кряду.

В этом сезоне Василевский провел пять матчей, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 87,8% бросков по своим воротам.

«Торонто» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 23 октября, «кленовые листья» на выезде сыграют с «Коламбусом».

«Тампа-Бэй» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 23 октября, «молнии» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».

Торонто
5:2
1:1, 4:0, 0:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
22.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18356 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Джон Купер
Вратари
Энтони Столарз
(Энтони Столарз)
Андрей Василевский
(Йонас Йоханссон, Йонас Йоханссон)
1-й период
03:57
Вильям Нюландер
(Макс Доми)
13:35
Даррен Раддиш
15:57
Ник Пол
(Виктор Хедман, Митчелл Чаффи)
2-й период
21:06
Митчелл Чаффи
21:56
Остон Мэттьюс
(Вильям Нюландер, Митчелл Марнер)
27:33
Вильям Нюландер
(Бобби Макманн)
29:31
Макс Пачиоретти
(Конор Тимминс, Джон Таварес)
30:02
Макс Доми
30:02
Бобби Макманн
34:02
Мэттью Найз
(Митчелл Марнер)
34:37
Джейк Гюнцель
39:30
Джон Таварес
3-й период
45:35
Оливер Экман-Ларссон
48:30
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
54:05
Макс Доми
54:05
Макс Доми
54:05
Земгус Гиргенсонс
54:53
Брэйден Пойнт
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
56:31
Кристофер Танев
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Торонто
НХЛ: таблица и календарь