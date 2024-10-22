Мэттьюс повторил результат Овечкина по голам в НХЛ до 28 лет

27-летний американец отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против «Тампы-Бэй» (5:2). Эта шайба стала для него 371-й в 586-м матче за карьеру в НХЛ. Мэттьюс сравнялся по голам в возрасте до 28 лет с Александром Овечкиным, который забросил 371 шайбу за 601 матч.