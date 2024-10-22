Мэттьюс повторил результат Овечкина по голам в НХЛ до 28 лет

27-летний американец отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против «Тампы-Бэй» (5:2). Эта шайба стала для него 371-й в 586-м матче за карьеру в НХЛ. Мэттьюс сравнялся по голам в возрасте до 28 лет с Александром Овечкиным, который забросил 371 шайбу за 601 матч.
Мэттьюс отметил свой 27-й день рождения в сентябре этого года. Таким образом, он сможет значительно улучшить свой результат по ходу текущего регулярного сезона. В прошлом сезоне Мэттьюс установил рекорд по количеству шайб за один сезон НХЛ в XXI веке — 69.
Рекорд по голам в возрасте до 28 лет принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 616 голов в 744 матчах.