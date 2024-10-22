Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэттьюс повторил результат Овечкина по голам в НХЛ до 28 лет

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс вошел в десятку лидеров НХЛ по количеству заброшенных шайб в возрасте до 28 лет. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний американец отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против «Тампы-Бэй» (5:2). Эта шайба стала для него 371-й в 586-м матче за карьеру в НХЛ. Мэттьюс сравнялся по голам в возрасте до 28 лет с Александром Овечкиным, который забросил 371 шайбу за 601 матч.

Мэттьюс отметил свой 27-й день рождения в сентябре этого года. Таким образом, он сможет значительно улучшить свой результат по ходу текущего регулярного сезона. В прошлом сезоне Мэттьюс установил рекорд по количеству шайб за один сезон НХЛ в XXI веке — 69.

Рекорд по голам в возрасте до 28 лет принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 616 голов в 744 матчах.

Торонто
НХЛ: таблица и календарь