Овечкин рассказал о поддержке Гретцки в погоне за рекордом

«Это так здорово. Даже когда у меня спад, он иногда пишет мне: “Не переживай, все придет”. Он на моей стороне. Если такой человек, как Гретцки, болеет за меня — это очень круто. Он лучший игрок в мире и замечательный человек. Он поддерживает меня, и это очень здорово», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.