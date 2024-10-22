Овечкин рассказал о поддержке Гретцки в погоне за рекордом

В воскресенье в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» Овечкин впервые в сезоне отметился забитой шайбой (5:6 ОТ). Теперь на его счету 854 гола в карьере, отставание от повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) сократилось до 40 голов.
«Это так здорово. Даже когда у меня спад, он иногда пишет мне: “Не переживай, все придет”. Он на моей стороне. Если такой человек, как Гретцки, болеет за меня — это очень круто. Он лучший игрок в мире и замечательный человек. Он поддерживает меня, и это очень здорово», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Также Овечкин приблизился к третьему месту по количеству голов в истории чемпионатов НХЛ при игре в равных составах. Сейчас на счету у россиянина 537 таких шайб. Ближайшая цель — Яромир Ягр (538 голов). Еще выше в этом рейтинге располагаются Уэйн Гретцки (617) и Горди Хоу (566). После четырех игр чемпионата в активе у Овечкина 4 очка (1+3).
В следующем матче «Кэпиталз» на выезде сыграют против «Филадельфии» с Матвеем Мичковым в составе.