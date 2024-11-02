Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

«Миннесота» обыграла дома «Тампу» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. У хозяев отличились Джоэль Эрикссон-Эк (21-я минута), Брок Фэйбер (43), Кирилл Капризов (55, 60), Мэтт Болди (57).
У проигравших шайбы забили Брэйден Пойнт (20), Джейк Гюнцель (47) и Ник Пол (58). Также Капризов отметился результативной передачей, россиянин с 21 очком по системе «гол + пас» (7 + 14) возглавил список бомбардиров НХЛ.
Капризов провел в НХЛ 35-й матч с тремя и более набранными очками, обойдя по этому показателю в истории клуба Микко Койву. Российский форвард был признан первой звездой матча.
Ранее Капризов был признан лучшим игроком октября в НХЛ.
В сезоне-2023/24 Капризов сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками.