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Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампой» (5:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Миннесота» обыграла дома «Тампу» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. У хозяев отличились Джоэль Эрикссон-Эк (21-я минута), Брок Фэйбер (43), Кирилл Капризов (55, 60), Мэтт Болди (57).

У проигравших шайбы забили Брэйден Пойнт (20), Джейк Гюнцель (47) и Ник Пол (58). Также Капризов отметился результативной передачей, россиянин с 21 очком по системе «гол + пас» (7 + 14) возглавил список бомбардиров НХЛ.

Капризов провел в НХЛ 35-й матч с тремя и более набранными очками, обойдя по этому показателю в истории клуба Микко Койву. Российский форвард был признан первой звездой матча.

Ранее Капризов был признан лучшим игроком октября в НХЛ.

В сезоне-2023/24 Капризов сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 75 матчей, в рамках которых 46 раз поражал ворота соперников и отдал 50 результативных передач на партнеров. Он с отрывом стал лучшим бомбардиром команды.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками.

Миннесота
5:3
0:1, 1:0, 4:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
2.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18104 зрителя
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джон Купер
Вратари
Филип Густавссон
Андрей Василевский
(Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский)
1-й период
03:37
Якуб Лауко
03:37
Майкл Эйссимонт
09:11
Матс Зуккарелло
18:21
Командный штраф
19:15
Брэйден Пойнт
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
2-й период
20:47
Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
24:26
Командный штраф
29:13
Конор Джики
32:49
Кирилл Капризов
3-й период
42:41
Брок Фэйбер
(Джейкоб Миддлтон, Якуб Лауко)
44:31
Джаред Сперджен
46:23
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
54:37
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Марко Росси)
56:57
Мэтт Болди
57:34
Ник Пол
(Эрик Чернак, Райан Макдона)
59:31
Кирилл Капризов
(Фредерик Годро)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь