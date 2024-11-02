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Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

Хоккеисты «Рейнджерс» одержали домашнюю победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин открыл счет в матче, забив шайбу на 4-й минуте. Также у хозяев отличился Алексис Лафренье (43). У «Оттавы» автором единственного гола стал Адам Годетт (53).

Панарин был признан третьей звездой матча. Для него гол в матче с «Оттавой» стал седьмым в десяти играх регулярного чемпионата НХЛ. За последние 20 лет больше шайб в составе клуба из Нью-Йорка в первые 10 игр чемпионата забросили только Яромир Ягр (10 голов в сезоне-2005/06), Брендан Шэнахэн (9 в сезоне-2006/07) и Рик Нэш (9 в сезоне-2014/15).

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков из 41 и был признан первой звездой матча.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда на домашней арене сыграет с «Айлендерс».

Рейнджерс
Оттава
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