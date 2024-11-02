Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин открыл счет в матче, забив шайбу на 4-й минуте. Также у хозяев отличился Алексис Лафренье (43). У «Оттавы» автором единственного гола стал Адам Годетт (53).
Панарин был признан третьей звездой матча. Для него гол в матче с «Оттавой» стал седьмым в десяти играх регулярного чемпионата НХЛ. За последние 20 лет больше шайб в составе клуба из Нью-Йорка в первые 10 игр чемпионата забросили только Яромир Ягр (10 голов в сезоне-2005/06), Брендан Шэнахэн (9 в сезоне-2006/07) и Рик Нэш (9 в сезоне-2014/15).
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 40 бросков из 41 и был признан первой звездой матча.
«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда на домашней арене сыграет с «Айлендерс».