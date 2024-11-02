Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

Панарин был признан третьей звездой матча. Для него гол в матче с «Оттавой» стал седьмым в десяти играх регулярного чемпионата НХЛ. За последние 20 лет больше шайб в составе клуба из Нью-Йорка в первые 10 игр чемпионата забросили только Яромир Ягр (10 голов в сезоне-2005/06), Брендан Шэнахэн (9 в сезоне-2006/07) и Рик Нэш (9 в сезоне-2014/15).