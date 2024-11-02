Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» победить «Баффало»

В составе «Айлендерс» отличились Бо Хорват (10-я минута), российский нападающий Максим Цыплаков (26), Кайл Палмьери (33) и Жан-Габриэль Пажо (49). У «Баффало» забитыми шайбами отметились Дилан Козенс (10), Джейсон Цукер (46) и Оуэн Пауэр (59).
Также на счету 26-летнего Цыплакова результативная передача. Он был признан первой звездой матча. За 11 игр дебютного сезона в НХЛ Максим Цыплаков набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска из 35. Благодаря победе над «Баффало» хоккеисты «Айлендерс» прервали трехматчевую серию поражений.
В другом матче дня нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отдал голевую передачу в домашней встрече с «Виннипегом» (2:6).
«Айлендерс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками. В следующем матче «островитяне» сыграют с «Рейнджерс».