Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» победить «Баффало»

Хоккеисты «Айлендерс» на выезде обыграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе «Айлендерс» отличились Бо Хорват (10-я минута), российский нападающий Максим Цыплаков (26), Кайл Палмьери (33) и Жан-Габриэль Пажо (49). У «Баффало» забитыми шайбами отметились Дилан Козенс (10), Джейсон Цукер (46) и Оуэн Пауэр (59).

Также на счету 26-летнего Цыплакова результативная передача. Он был признан первой звездой матча. За 11 игр дебютного сезона в НХЛ Максим Цыплаков набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска из 35. Благодаря победе над «Баффало» хоккеисты «Айлендерс» прервали трехматчевую серию поражений.

В другом матче дня нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отдал голевую передачу в домашней встрече с «Виннипегом» (2:6).

«Айлендерс» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками. В следующем матче «островитяне» сыграют с «Рейнджерс».

Баффало
3:4
1:1, 0:2, 2:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
2.11.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 17074 зрителя
Главные тренеры
Линди Рафф
Патрик Руа
Вратари
Девон Леви
(Девон Леви, Девон Леви)
Илья Сорокин
1-й период
06:04
Скотт Мэйфилд
08:56
Адам Пелек
09:03
Дилан Козенс
(Джейсон Зукер, Расмус Далин)
09:43
Бо Хорват
(Андерс Ли)
16:26
Дилан Козенс
2-й период
20:00
Николя Обе-Кубель
21:12
Максим Цыплаков
22:48
Кайл Маклин
25:25
Максим Цыплаков
30:32
Боуэн Байрам
32:20
Кайл Палмиери
(Максим Цыплаков, Симон Хольмстрем)
36:20
Джейсон Зукер
36:20
Оливер Вальстрем
3-й период
45:01
Джейсон Зукер
45:27
Джейсон Зукер
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
48:08
Жан-Габриэль Пажо
(Бо Хорват, Андерс Ли)
49:59
Йон Петерка
53:45
Сэм Лафферти
53:45
Жан-Габриэль Пажо
58:59
Оуэн Пауэр
(Боуэн Байрам, Райан Маклеод)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
15
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Баффало
НХЛ: таблица и календарь