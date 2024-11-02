Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Барков признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Флориды» Александр Барков стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Третьей звездой игрового дня признан вратарь «Калгари» Даниэль Владарж, который в матче с «Нью-Джерси» (3:0) сделал 22 сэйва.

Второй звездой стал форвард «Виннипега» Николай Элерс с 4 (3+1) очками в игре против «Коламбуса» (6:2).

Первой звездой признан финский нападающий «Флориды» Александр Барков, который набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Далласом» (6:4). Она прошла на «Нокиа-Арене» в Тампере в рамках Глобальной серии. Барков стал лишь вторым игроком европейского происхождения в истории НХЛ, набравшим 4+ очка в матче регулярного чемпионата на родине, после Микко Рантанена (2022 год, Финляндия).

В текущем сезоне у Баркова два гола и пять ассистов в четырех матчах за «Пантерз».

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками.

Флорида
Виннипег
Калгари
НХЛ: таблица и календарь