Александр Барков признан первой звездой дня в НХЛ

Третьей звездой игрового дня признан вратарь «Калгари» Даниэль Владарж, который в матче с «Нью-Джерси» (3:0) сделал 22 сэйва.
Второй звездой стал форвард «Виннипега» Николай Элерс с 4 (3+1) очками в игре против «Коламбуса» (6:2).
Первой звездой признан финский нападающий «Флориды» Александр Барков, который набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Далласом» (6:4). Она прошла на «Нокиа-Арене» в Тампере в рамках Глобальной серии. Барков стал лишь вторым игроком европейского происхождения в истории НХЛ, набравшим 4+ очка в матче регулярного чемпионата на родине, после Микко Рантанена (2022 год, Финляндия).
В текущем сезоне у Баркова два гола и пять ассистов в четырех матчах за «Пантерз».
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками.