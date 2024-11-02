Александр Барков признан первой звездой дня в НХЛ

Первой звездой признан финский нападающий «Флориды» Александр Барков, который набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Далласом» (6:4). Она прошла на «Нокиа-Арене» в Тампере в рамках Глобальной серии. Барков стал лишь вторым игроком европейского происхождения в истории НХЛ, набравшим 4+ очка в матче регулярного чемпионата на родине, после Микко Рантанена (2022 год, Финляндия).