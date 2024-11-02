Лучшие костюмы спортсменов на Хэллоуин-2024: фото

Адам Фокс и Райан Линдгрен (Фелониус Грю и миньон)
Одноклубники Артемия Панарина и Игоря Шестеркина, отвечающие в «Рейнджерс» за защиту, решили устроить вечеринку в стиле мультфильма «Гадкий я».
Александр Овечкин (Ниндзя)
Капитан «Вашингтона» и его жена Анастасия Шубская на один день стали ниндзя из серии видеоигр Mortal Kombat. Впрочем, Овечкин решил не отходить от образа и уже на следующий день забросил шайбу в ворота «Монреаля». Русский бомбардир продолжает как ниндзя красться к рекорду Уэйна Гретцки — осталось всего 36 шайб.
Александр Алексеев (Шрек)
Партнер Овечкина по «Вашингтону» примерил на себя образ Шрека, а его жене Екатерине досталась роль Фионы. Скоро в семье 24-летнего защитника ожидается пополнение.
Алексей Протас (Пират)
Еще один одноклубник Овечкина встретил Хэллоуин в образе одноглазового пирата. Белорусский нападающий рассказал, что на него было сложно найти какой-либо костюм, поэтому пришлось довольствоваться тем, что подошло по размеру.
Анастасия Павлюченкова (Груз DHL)
Олимпийская чемпионка Токио в миксте встретила Хэллоуин со своим бойфрендом в Копенгагене. Матиас на один день стал курьером DHL, которому нужно было доставить очень важный и ценный «груз». На вечеринке паре удалось взять статуэтку за лучший костюм.
Арман Дюплантис (Юсуф Дикеч)
Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам высоту вернул в тренды турецкого стрелка Юсуфа Дикеча, который стал главным мемом Олимпиады в Париже. Его девушка Дезира Ингландер примерила на себя образ австралийской би-герл Рэйчел Ганн, которая покорила Париж брейкингом в стиле кенгуру.
Билл Беличик (Рыбак)
Самый титулованный тренер в истории американского футбола взорвал соцсети фотографией, на которой он на морском берегу в образе рыбака поймал на крючок русалку. В этом году 72-летний Беличик начал встречаться с 24-летней экс-чирлидершей Джордон Хадсон. Действительно, большой улов!
Брэд Маршан и Джереми Свэймен (Мафиози)
Хоккеисты «Бостона» провели Хеллоуин со своими подругами в образе итальянских мафиози, позволив себе посорить фейковыми стодолларовыми купюрами на берегу Бостонского залива.
Виктор Вембаньяма (Каонаши)
Центровой «Сан-Антонио» прибыл на игру с «Ютой Джаз» в образе безликого духа Каонаси из культового аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Для баскетболиста ростом 224 см — идеальное попадание.
Даниэл Гэффорд (Инспектор Гаджет)
Центровой «Далласа» был замечен в подтрибунном помещении в образе Инспектора Гаджета.
Джанлуиджи Доннарумма (Виктор ван Дорт)
Главный конкурент Матвея Сафонова в «ПСЖ» и его невеста Алессия воплотили в жизнь отличный косплей на мультфильм Тима Бертона «Труп невесты».
Коко Гауфф (Леди Дэдпул)
Четвертая ракетка мира встретила Хеллоуин в костюме Леди Дэдпул — персонажа комикса, появившегося минувшим летом в фильме «Дэдпул и Росомаха». В этом образе 20-летняя теннисистка порадовала своих фанатов несколькими видео в TikTok.
«Коламбус Блю Джекетс»
Российская молодежь «Коламбуса» организовала на Хэллоуин тусовку «только для своих». Кирилл Марченко одел на себя костюм пива (судя по всему, марки Corona), Дмитрию Воронкову досталась роль лайма, а Даниил Тарасов вместе с супругой стали амбассадорами чипсов Cheetos. Егор Чинахов решил не изобретать велосипед и воспользовался своим костюмом с Октоберфеста. На вечеринке досчитались только Ивана Проворова.
Конор Макгрегор (Солдат)
Бывший чемпион UFC облачился в камуфляж и стал солдатом ирландской армии и помогал своим детям заполучить конфеты от соседей. Надо полагать, что с таким именитым отцом конфет было собрано на пару лет вперед.
Майлз Гарретт (Терминатор)
Звезда американского футбола неожиданно для многих прибыл на игру в обличии Терминатора. Примечательно, что это произошло за четыре дня до самого Хэллоуина, но упустить эту возможность Гарретт никак не мог. К своему перформансу он готовился основательно и даже привлек дизайнера из Голливуда, который создал для него специальную маску, изготовленную на основе слепка с лица спортсмена.
Марлон Вера (Флинстоуны)
Эквадорский боец UFC, несколько месяцев назад упустивший чемпионский пояс в легчайшем весе, на один день отправился с семьей в каменный век и нарядился в семейку Флинстоунов. Одноименный мультсериал вышел в США еще в 60-х, а в России транслировался во второй половине 90-х.
Марко Ройс (Марио)
Легенда дортмундской «Боруссии» свой первый Хэллоуин в Калифорнии встретил в образе Марио.
Матвей Сафонов (Экзорцист)
Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов и его девушка Марина Кондратюк предстали на Хэллоуин в образе экзорциста и «червивой» дамы.
Михаил Сергачев (Люк Скайуокер)
Защитник «Юты» устроил домашнюю вечеринку в стиле «Звездных войн». 26-летний хоккеист примерил на себя образ Люка Скайуокера, его жена Елизавета превратилась в принцессу Лею, а их полуторагодовалый сын Федор стал Малышом Йодой.
Нандо де Коло (Джоуи Триббиани)
Бывший баскетболист ЦСКА, ныне выступающий за французский АСВЕЛ Нандо Де Коло приехал на матч Евролиги в образе Джоуи Триббиани из «Друзей». Прекрасный трибьют культовому ситкому, которому этой осенью исполнилось 30 лет.
Никита Задоров (Семейка Аддамс)
Защитник «Бостона» и его семья не зря оделись в костюмы из комедийного фильма ужасов «Семейка Аддамс». Мода на Аддамсов вернулась благодаря сериалу «Уэнсдей», который вышел на экраны в ноябре 2022 года.
Паскаль Сиакам (Andre 3000)
Камерунский форвард «Торонто» переоделся в американского рэпера Andre 3000 из хип-хоп-дуэта Outkast, в котором тот представлен в клипе на ставшую культовой песню Hey Ya! Образ проработан до мельчайших деталей.
Расселл Уэстбрук (Джокер)
Один из самых стильных игроков НБА одел на игру костюм Джокера. Вероятно, образ Уэстбрука отсылает не только к одному из главных злодеев в истории кинематографа, но и к его новому одноклубнику Николе Йокичу, который носит прозвище Джокер.
Тиджани Рейндерс (Могучие рейнджеры)
Полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов и его супруга Марина ворвались в Хэллоуин в костюмах Могучих рейнджеров. Так пара обыграла свою фамилию, которая созвучна со словом «рейнджерс».
Уокер Кесслер (Шериф Вуди)
Центровой «Юты» прибыл на матч в образе ковбоя Вуди — лучшего друга Базза Лайтера из мультфильма «История игрушек».
Фил Фоден (Семейка Аддамс)
Еще одно воплощение семейки Аддамс от финалиста Евро-2024 и его семьи.
Эжени Бушар (Корова)
Канадская теннисистка, завершившая свою карьеру в прошлом году, на этот Хэллоуин остановила свой выбор на образе молочной коровы. Вероятно, это самая привлекательная корова в истории соцсетей. Ну и конечно же, нельзя не отметить сумочку в виде коробки молока.
Энджел Риз (Ядовитый Плющ)
Восходящая звезда женской НБА предстала на Хэллоуин в образе героини комиксов Marvel Ядовитый Плющ. В своем наряде 22-летняя баскетболистка посетила концерт Usher и Megan Thee Stallion в Чикаго.
Энди Маррей (Клоун)
Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» отмечал Хэллоуин в семейной обстановке, примерив на себя образ грустного клоуна. 37-летний британец завершил профессиональную карьеру на Олимпийских играх в Париже и теперь может уделять больше времени жене и своим четырем детям.
Юки Кавамура (Ниндзя)
Самый низкорослый баскетболист НБА прибыл на матч с катаной и в костюме ниндзя. Надо признать, что 173-сантиметровый японец смотрится в этом образе крайне органично.
Ярослав Аскаров (Люди в черном)
Вратарь фарм-клуба «Сан-Хосе» и его супруга Александра в канун Хэллоуина следили за деятельностью инопланетян на Земле и обеспечивали соблюдение ими закона.