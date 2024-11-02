Лучшие костюмы спортсменов на Хэллоуин-2024: фото

Звезда американского футбола неожиданно для многих прибыл на игру в обличии Терминатора. Примечательно, что это произошло за четыре дня до самого Хэллоуина, но упустить эту возможность Гарретт никак не мог. К своему перформансу он готовился основательно и даже привлек дизайнера из Голливуда, который создал для него специальную маску, изготовленную на основе слепка с лица спортсмена.