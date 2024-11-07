Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 шайб

Голевая серия Овечкина достигла пяти матчей, по ходу которой он набрал 11 (6+5) очков. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ после Бретта Халла и Джонни Бусика, забившим в пяти матчах кряду в возрасте 39 лет и старше. Кроме того, Овечкин забил 130-й победный гол в НХЛ, сократив отставание по этому показателю от Яромира Ягра до пяти шайб.