Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 шайб

«Вашингтон» дома обыграл «Нэшвилл» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл (5'), Алексей Протас (36') и Александр Овечкин (51'). У «Нэшвилла» отличились Юусо Пярссинен (4') и Стивен Стэмкос (36').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу и был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 19 минут 12 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, заблокировал один бросок по своим воротам, сделал три силовых приема и закончил матч с коэффициентом полезности «+2».
Голевая серия Овечкина достигла пяти матчей, по ходу которой он набрал 11 (6+5) очков. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ после Бретта Халла и Джонни Бусика, забившим в пяти матчах кряду в возрасте 39 лет и старше. Кроме того, Овечкин забил 130-й победный гол в НХЛ, сократив отставание по этому показателю от Яромира Ягра до пяти шайб.
Всего в 12 играх регулярного чемпионата Овечкин набрал 16 (8+8) очков. Он входит в десятку лучших снайперов сезона.
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил пятую шайбу в этом сезоне. На счету 23-летнего белоруса после 12 сыгранных матчей 12 (5+7) набранных очков.
«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».