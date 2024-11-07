Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Эдмонтон»

«Вегас» на выезде обыграл «Эдмонтон» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Douglas P. DeFelice/Getty Images

У «Вегаса» дубль оформил Ноа Хэнифин (51', 60'), еще по одной шайбе забросили Джек Айкел (17') и Марк Стоун (60'). У «Эдмонтона» отличились Бретт Кулак (33') и Зак Хайман (36').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прервал трехматчевую серию без очков и оформил ассистентский хет-трик. Всего на счету 28-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 15 (7+8) набранных очков.

«Вегас» одержал шестую победу в семи последних матчах и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 9 ноября, «рыцари» на выезде сыграют с «Сиэтлом».

Вегас
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь