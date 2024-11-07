Три передачи Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Эдмонтон»

У «Вегаса» дубль оформил Ноа Хэнифин (51', 60'), еще по одной шайбе забросили Джек Айкел (17') и Марк Стоун (60'). У «Эдмонтона» отличились Бретт Кулак (33') и Зак Хайман (36').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прервал трехматчевую серию без очков и оформил ассистентский хет-трик. Всего на счету 28-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 15 (7+8) набранных очков.
«Вегас» одержал шестую победу в семи последних матчах и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 9 ноября, «рыцари» на выезде сыграют с «Сиэтлом».