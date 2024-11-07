Овечкин прокомментировал свою пятиматчевую серию голов в НХЛ

«Тяжелая игра. Они жестко играют, эти очки тяжело дались сегодня, но мы провели хорошую работу. Серия голов? Я люблю носить эту джерси, а фанатам нравится, что я забиваю. Я просто получаю удовольствие. Если будет возможность забрасывать шайбы и дальше, то будет здорово. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — сказал Овечкин.
В матче с «Нэшвиллом» Овечкин забросил победную шайбу, продлив свою голевую серию до пяти матчей. Рекордной для него является голевая серия из семи матчей, которую он выдал в дебютном сезоне-2005/06.
Овечкин забил 861-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 33 шайб. При сохранении такого темпа он сможет побить рекорд по заброшенным шайбам в марте 2025 года.
«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».