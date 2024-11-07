Овечкин прокомментировал свою пятиматчевую серию голов в НХЛ

«Тяжелая игра. Они жестко играют, эти очки тяжело дались сегодня, но мы провели хорошую работу. Серия голов? Я люблю носить эту джерси, а фанатам нравится, что я забиваю. Я просто получаю удовольствие. Если будет возможность забрасывать шайбы и дальше, то будет здорово. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — сказал Овечкин.