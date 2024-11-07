Стало известно, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Овечкин забил 861-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 33 шайб.
В 12 матчах регулярного чемпионата россиянин забросил восемь шайб. При сохранении текущего темпа результативности (0,67 шайб за игру) Овечкин сможет побить рекорд Гретцки 9 марта 2025 года в домашней игре против «Сиэтла».
«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».