Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

В игре с «Нэшвилл Предаторс» Овечкин сделал результативную передачу и записал на свой счет победный гол в матче.
Второй звездой дня выбран форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, на счету которого 2 (1+1) очка в игре против «Чикаго Блэкхокс» (4:1). Третьей звездой дня назван защитник «Вегас Голден Найтс» Ноа Хэнифин, который оформил дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2).
Голевая серия Овечкина достигла пяти матчей, по ходу которой он набрал 11 (6+5) очков. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ после Бретта Халла и Джонни Бусика, забившим в пяти матчах кряду в возрасте 39 лет и старше. Кроме того, Овечкин забил 130-й победный гол в НХЛ, сократив отставание по этому показателю от Яромира Ягра до пяти шайб.
Всего же в сезоне-2024/25 он забросил уже 8 шайб. Овечкин забил 861-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 33 шайб.
«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».