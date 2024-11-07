Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Голевая серия Овечкина достигла пяти матчей, по ходу которой он набрал 11 (6+5) очков. Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ после Бретта Халла и Джонни Бусика, забившим в пяти матчах кряду в возрасте 39 лет и старше. Кроме того, Овечкин забил 130-й победный гол в НХЛ, сократив отставание по этому показателю от Яромира Ягра до пяти шайб.

Всего же в сезоне-2024/25 он забросил уже 8 шайб. Овечкин забил 861-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 33 шайб.

«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».