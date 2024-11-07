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Владелец «Вашингтона» одержал 1000-ю победу с клубом

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис одержал 1000-ю победу во главе клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Юбилейной для 67-летнего миллиардера стала домашняя победа «Вашингтона» над «Нэшвиллом» (3:2). Победную шайбу в этой встрече забросил капитан «столичных» Александр Овечкин, которую он подарил Леонсису после матча в качестве памятного сувенира.

«Вы знаете, я люблю вас, ребята. Я люблю команду. Думаю, мы — одна из самых быстрых групп владельцев в лиге, которой удалось достичь 1000 побед, так что это большое достижение. Это организация, которую мы построили, и я действительно очень горжусь вами. Это приятный момент — 25 лет, 1000 побед. Давайте сделаем это снова», — сказал Леонсис.

https://vk.com/video-50270859_456242560.

Леонсис одержал 1000 побед в качестве владельца команды НХЛ за 1907 матчей. Быстрее него это отметки смог достигнуть только владелец «Бостона» Джереми Джейкобс. Кроме того, 790 из 1000 побед Леонсиса в качестве владельца «Вашингтона» были добыты при непосредственном участии Овечкина.

Тед Леонсис приобрел «Вашингтон» весной 1999 года за 85 млн долларов. С тех пор рыночная стоимость команды увеличилась более чем в 20 раз — до 1,86 млрд долларов. При Леонсисе «Вашингтон» 12 раз выигрывал Столичный дивизион и трижды побеждал в регулярном чемпионате (2010, 2016, 2017). «Кэпиталз» выходили в плей-офф в 18 из 24 сезонов, а в 2018 году впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.

«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».

Вашингтон
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
7.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17177 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Эндрю Брюнетт
Вратари
Логан Томпсон
Юусе Сарос
1-й период
03:12
Юусо Пярссинен
(Люк Евангелиста, Филип Томасино)
04:26
Коннор Макмайкл
(Мэтт Рой, Пьер-Люк Дюбуа)
06:44
Марк Дель Гайзо
14:11
Эндрю Манджапане
14:42
Джонатан Маршессо
18:06
Жереми Лозон
2-й период
35:03
Алексей Протас
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
35:34
Стивен Стэмкос
(Райан О`Райлли, Александр Каррье)
39:22
Мэтт Рой
3-й период
40:00
Филип Форсберг
44:00
Александр Каррье
50:25
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
52:13
Командный штраф
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь