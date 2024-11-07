Владелец «Вашингтона» одержал 1000-ю победу с клубом

Тед Леонсис приобрел «Вашингтон» весной 1999 года за 85 млн долларов. С тех пор рыночная стоимость команды увеличилась более чем в 20 раз — до 1,86 млрд долларов. При Леонсисе «Вашингтон» 12 раз выигрывал Столичный дивизион и трижды побеждал в регулярном чемпионате (2010, 2016, 2017). «Кэпиталз» выходили в плей-офф в 18 из 24 сезонов, а в 2018 году впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.