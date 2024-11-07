Владелец «Вашингтона» одержал 1000-ю победу с клубом

Юбилейной для 67-летнего миллиардера стала домашняя победа «Вашингтона» над «Нэшвиллом» (3:2). Победную шайбу в этой встрече забросил капитан «столичных» Александр Овечкин, которую он подарил Леонсису после матча в качестве памятного сувенира.
«Вы знаете, я люблю вас, ребята. Я люблю команду. Думаю, мы — одна из самых быстрых групп владельцев в лиге, которой удалось достичь 1000 побед, так что это большое достижение. Это организация, которую мы построили, и я действительно очень горжусь вами. Это приятный момент — 25 лет, 1000 побед. Давайте сделаем это снова», — сказал Леонсис.
https://vk.com/video-50270859_456242560.
Леонсис одержал 1000 побед в качестве владельца команды НХЛ за 1907 матчей. Быстрее него это отметки смог достигнуть только владелец «Бостона» Джереми Джейкобс. Кроме того, 790 из 1000 побед Леонсиса в качестве владельца «Вашингтона» были добыты при непосредственном участии Овечкина.
Тед Леонсис приобрел «Вашингтон» весной 1999 года за 85 млн долларов. С тех пор рыночная стоимость команды увеличилась более чем в 20 раз — до 1,86 млрд долларов. При Леонсисе «Вашингтон» 12 раз выигрывал Столичный дивизион и трижды побеждал в регулярном чемпионате (2010, 2016, 2017). «Кэпиталз» выходили в плей-офф в 18 из 24 сезонов, а в 2018 году впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли.
«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».