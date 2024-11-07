Гретцки: вопрос лишь в том, когда Овечкин побьет мой рекорд

«Послушайте, вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том — когда он это сделает. Это отлично для хоккея, что он на протяжении стольких лет является классным игроком. Это не всегда проговаривается или обсуждается, но все внимание приковано к Алексу, что хорошо для его одноклубников. Я помню своих одноклубников, они обожали это.



Что касается “Вашингтона”, то команда привнесла энергию. Их вратарь надежен. Алекс играет хорошо. С Овечкиным впереди приободрились и молодые, они играют жестко. Вся команда играет структурированно, умно. “Вашингтон” заслуживает быть там, где он находится», — сказал Гретцки.