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Гретцки: вопрос лишь в том, когда Овечкин побьет мой рекорд

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки высказался о шансах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить его рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает RMNB.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью 39-летний Овечкин забил 861-й гол в НХЛ, став автором победной шайбе в домашнем матче против «Нэшвилла» (3:2). Его отставание от Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю сократилось до 33 шайб.

«Послушайте, вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том — когда он это сделает. Это отлично для хоккея, что он на протяжении стольких лет является классным игроком. Это не всегда проговаривается или обсуждается, но все внимание приковано к Алексу, что хорошо для его одноклубников. Я помню своих одноклубников, они обожали это.

Что касается “Вашингтона”, то команда привнесла энергию. Их вратарь надежен. Алекс играет хорошо. С Овечкиным впереди приободрились и молодые, они играют жестко. Вся команда играет структурированно, умно. “Вашингтон” заслуживает быть там, где он находится», — сказал Гретцки.

«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».

Вашингтон
3:2
1:1, 1:1, 1:0
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
7.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17177 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Эндрю Брюнетт
Вратари
Логан Томпсон
Юусе Сарос
1-й период
03:12
Юусо Пярссинен
(Люк Евангелиста, Филип Томасино)
04:26
Коннор Макмайкл
(Мэтт Рой, Пьер-Люк Дюбуа)
06:44
Марк Дель Гайзо
14:11
Эндрю Манджапане
14:42
Джонатан Маршессо
18:06
Жереми Лозон
2-й период
35:03
Алексей Протас
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
35:34
Стивен Стэмкос
(Райан О`Райлли, Александр Каррье)
39:22
Мэтт Рой
3-й период
40:00
Филип Форсберг
44:00
Александр Каррье
50:25
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
52:13
Командный штраф
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь