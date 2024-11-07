Каспарайтис оценил шансы Овечкина побить рекорд в этом сезоне

«Саша находится в хорошей форме. Конечно, у него есть все шансы побить рекорд Гретцки в этом году. Любой рекорд, который побивается, создает большой ажиотаж. Он был так давно установлен, что за это время никто даже не думал, что кто-то может приблизиться к нему. Когда будет оставаться около 10 шайб до рекорда, то еще активнее будут писать об этом событии по всем СМИ. Желаю Саше только удачи! Конечно, было бы хорошо увидеть его рекордсменом лиги», — цитирует Каспарайтиса РИА Новости.