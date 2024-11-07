Каспарайтис оценил шансы Овечкина побить рекорд в этом сезоне

Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки уже в этом сезоне НХЛ. На счету легендарного канадца 894 гола в играх регулярного чемпионата.
«Саша находится в хорошей форме. Конечно, у него есть все шансы побить рекорд Гретцки в этом году. Любой рекорд, который побивается, создает большой ажиотаж. Он был так давно установлен, что за это время никто даже не думал, что кто-то может приблизиться к нему. Когда будет оставаться около 10 шайб до рекорда, то еще активнее будут писать об этом событии по всем СМИ. Желаю Саше только удачи! Конечно, было бы хорошо увидеть его рекордсменом лиги», — цитирует Каспарайтиса РИА Новости.
6 ноября в матче с «Нэшвиллом» 39-летний Овечкин забросил победную шайбу, продлив свою голевую серию до пяти матчей. Рекордной для него является голевая серия из семи матчей, которую он выдал в дебютном сезоне-2005/06. При сохранении такого темпа он сможет побить рекорд по заброшенным шайбам в марте 2025 года.
«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 9 ноября, «столичные» дома сыграют с «Питтсбургом».