Наместников помог «Виннипегу» побить исторический рекорд в НХЛ

У гостей дублем отметились Марк Шайфли (1', 41') и Кайл Коннор (36', 59'), еще по одной шайбе забросили Габриэль Виларди (28') и Владислав Наместников (53'). У «Рейнджерс» отличились Уилл Кайлли (14'), Алексис Лафреньер (33') и Каапо Какко (42').
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил пятую шайбу в этом сезоне. На счету 31-летнего россиянина после 16 сыгранных матчей 12 (5+7) набранных очков.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. При этом 32-летний россиянин завершил матч с худшим показателем полезности в команде — «-4».
На счету Панарина после 14 сыгранных матчей 22 (10+12) набранных очка.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 из 32 бросков по своим воротам. Это поражение стало для 28-летнего россиянина четвертым в шести последних матчах.
«Виннипег» стал первой командой в истории НХЛ с 15 победами в 16 играх на старте сезона. За 108 лет существования лиги семи командам удавалось стартовать с 15 побед в 17 матчах. Последний раз такое достижение было зафиксировано в сезоне 2023/24, когда этот результат покорился «Бостону».
«Виннипег» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» опустился на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 15 ноября, «Виннипег» на выезде сыграет с «Тампой», а «Рейнджерс» дома встретится с «Сан-Хосе».
Другие результаты игрового дня:
«Оттава» на выезде обыграла «Торонто» (3:0). Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча.
«Бостон» на выезде победил «Сент-Луис» (3:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.
«Эдмонтон» дома добился победы над «Айлендерс» (4:3 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 38 из 42 бросков по своим воротам.