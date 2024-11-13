Наместников помог «Виннипегу» побить исторический рекорд в НХЛ

«Виннипег» стал первой командой в истории НХЛ с 15 победами в 16 играх на старте сезона. За 108 лет существования лиги семи командам удавалось стартовать с 15 побед в 17 матчах. Последний раз такое достижение было зафиксировано в сезоне 2023/24, когда этот результат покорился «Бостону».