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Наместников помог «Виннипегу» побить исторический рекорд в НХЛ

«Виннипег» на выезде обыграл «Рейнджерс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметились Марк Шайфли (1', 41') и Кайл Коннор (36', 59'), еще по одной шайбе забросили Габриэль Виларди (28') и Владислав Наместников (53'). У «Рейнджерс» отличились Уилл Кайлли (14'), Алексис Лафреньер (33') и Каапо Какко (42').

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил пятую шайбу в этом сезоне. На счету 31-летнего россиянина после 16 сыгранных матчей 12 (5+7) набранных очков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. При этом 32-летний россиянин завершил матч с худшим показателем полезности в команде — «-4».
На счету Панарина после 14 сыгранных матчей 22 (10+12) набранных очка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 из 32 бросков по своим воротам. Это поражение стало для 28-летнего россиянина четвертым в шести последних матчах.

«Виннипег» стал первой командой в истории НХЛ с 15 победами в 16 играх на старте сезона. За 108 лет существования лиги семи командам удавалось стартовать с 15 побед в 17 матчах. Последний раз такое достижение было зафиксировано в сезоне 2023/24, когда этот результат покорился «Бостону».

«Виннипег» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» опустился на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 15 ноября, «Виннипег» на выезде сыграет с «Тампой», а «Рейнджерс» дома встретится с «Сан-Хосе».

Другие результаты игрового дня:

«Оттава» на выезде обыграла «Торонто» (3:0). Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей и был признан второй звездой матча.

«Бостон» на выезде победил «Сент-Луис» (3:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Эдмонтон» дома добился победы над «Айлендерс» (4:3 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 38 из 42 бросков по своим воротам.

Рейнджерс
3:6
1:1, 1:2, 1:3
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
13.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Скотт Арниел
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
Коннор Хеллибак
1-й период
00:57
Марк Шайфли
(Джош Моррисси)
07:48
Джош Моррисси
13:07
Уилл Куилль
(Филип Хытил, Брэйден Шнайдер)
13:48
Винс Трочек
2-й период
27:20
Уилл Куилль
28:58
Габриэль Виларди
(Нил Пионк, Николай Элерс)
31:33
Кайл Коннор
32:51
Алексис Лафренье
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
36:03
Кайл Коннор
(Нил Пионк)
36:52
Командный штраф
3-й период
41:08
Марк Шайфли
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
41:40
Каапо Какко
(Брэйден Шнайдер, Уилл Куилль)
53:08
Владислав Наместников
(Николай Элерс)
53:52
Дилан Самберг
59:40
Кайл Коннор
(Нил Пионк, Дилан Самберг)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь