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Панарин повторил достижение Гретцки в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин повторил достижение канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Andrew Mordzynski/Getty Images

Минувшей ночью 33-летний россиянин отметился результативной передачей в домашней игре против «Виннипега» (3:6), благодаря чему продлил свою серию домашних матчей с набранными очками на старте сезона до восьми игр.

Панарин стал пятым игроком в истории, начавшим как минимум пять сезонов с восемью подряд результативными матчами. Ранее это удавалось Брайану Личу (7), Марку Мессье (6), Уэйну Гретцки и Энди Батгейту (оба — по 5).

В текущем сезоне на счету Панарина после 14 сыгранных матчей 22 (10+12) набранных очка. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» и занимает девятую строчку в списке лучших бомбардиров сезона.

«Рейнджерс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 15 ноября, нью-йоркцы дома встретятся с «Сан-Хосе».

Рейнджерс
3:6
1:1, 1:2, 1:3
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
13.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Скотт Арниел
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
Коннор Хеллибак
1-й период
00:57
Марк Шайфли
(Джош Моррисси)
07:48
Джош Моррисси
13:07
Уилл Куилль
(Филип Хытил, Брэйден Шнайдер)
13:48
Винс Трочек
2-й период
27:20
Уилл Куилль
28:58
Габриэль Виларди
(Нил Пионк, Николай Элерс)
31:33
Кайл Коннор
32:51
Алексис Лафренье
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
36:03
Кайл Коннор
(Нил Пионк)
36:52
Командный штраф
3-й период
41:08
Марк Шайфли
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
41:40
Каапо Какко
(Брэйден Шнайдер, Уилл Куилль)
53:08
Владислав Наместников
(Николай Элерс)
53:52
Дилан Самберг
59:40
Кайл Коннор
(Нил Пионк, Дилан Самберг)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь