Панарин повторил достижение Гретцки в НХЛ

Панарин стал пятым игроком в истории, начавшим как минимум пять сезонов с восемью подряд результативными матчами. Ранее это удавалось Брайану Личу (7), Марку Мессье (6), Уэйну Гретцки и Энди Батгейту (оба — по 5).