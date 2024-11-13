Панарин повторил достижение Гретцки в НХЛ

Минувшей ночью 33-летний россиянин отметился результативной передачей в домашней игре против «Виннипега» (3:6), благодаря чему продлил свою серию домашних матчей с набранными очками на старте сезона до восьми игр.
Панарин стал пятым игроком в истории, начавшим как минимум пять сезонов с восемью подряд результативными матчами. Ранее это удавалось Брайану Личу (7), Марку Мессье (6), Уэйну Гретцки и Энди Батгейту (оба — по 5).
В текущем сезоне на счету Панарина после 14 сыгранных матчей 22 (10+12) набранных очка. Он является лучшим бомбардиром «Рейнджерс» и занимает девятую строчку в списке лучших бомбардиров сезона.
«Рейнджерс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 15 ноября, нью-йоркцы дома встретятся с «Сан-Хосе».