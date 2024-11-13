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Драка года в НХЛ: два канадца устроили мощнейшую кулачную бойню

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Флориду» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Самым ярким событием матча стала драка между защитником «Нью-Джерси» Бренденом Диллоном и нападающим «Флориды» Джоной Гаджовичем, которая произошла ровно в середине матча. В самый разгар атаки «Флориды» два канадца решили сбросить перчатки и эффектно выяснить отношения в яркой кулачной схватке.

За 30 секунд Диллон и Гаджович выбросили в адрес друг друга не менее 50 ударов.

«Он вышел вперед и дал мне понять, что готов начать. В итоге получилась хорошая драка. Ничего не испытываю к нему, кроме уважения. Похоже, болельщикам наша драка очень понравилась», — сказал Гаджович после матча.

Видео с кулачной бойней игроков мгновенно разошлось по социальным сетям, где продолжает собирать сотни тысяч просмотров. Самый популярный и часто встречающийся комментарий под публикациями — «это драка года».

Диллон и Гаджович являются одними из самых боевитых игроков в НХЛ. На счету 34-летнего Диллона 90 драк, у 26-летнего Гаджовича — 58 поединков.

Флорида
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
13.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 18677 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Шелдон Киф
Вратари
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
Якоб Маркстрем
1-й период
08:30
Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Дуги Хэмилтон)
10:14
Эй. Джей Грир
17:16
Стефан Ноесен
18:11
Бренден Диллон
2-й период
28:21
Пол Коттер
28:41
Сэм Райнхарт
(Увис Балинскис, Александр Барков)
30:05
Джона Гаджович
30:05
Бренден Диллон
37:29
Тимо Майер
(Доусон Мерсер, Йонас Зигенталер)
3-й период
52:57
Сэм Райнхарт
52:57
Стефан Ноесен
54:28
Мэттью Ткачак
54:28
Бретт Пеши
55:07
Пол Коттер
(Нико Хишир, Дуги Хэмилтон)
58:58
Ондржей Палат
(Йеспер Братт)
Статистика
11
Штрафное время
15
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь