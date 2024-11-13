Драка года в НХЛ: два канадца устроили мощнейшую кулачную бойню

Самым ярким событием матча стала драка между защитником «Нью-Джерси» Бренденом Диллоном и нападающим «Флориды» Джоной Гаджовичем, которая произошла ровно в середине матча. В самый разгар атаки «Флориды» два канадца решили сбросить перчатки и эффектно выяснить отношения в яркой кулачной схватке.
За 30 секунд Диллон и Гаджович выбросили в адрес друг друга не менее 50 ударов.
«Он вышел вперед и дал мне понять, что готов начать. В итоге получилась хорошая драка. Ничего не испытываю к нему, кроме уважения. Похоже, болельщикам наша драка очень понравилась», — сказал Гаджович после матча.
Видео с кулачной бойней игроков мгновенно разошлось по социальным сетям, где продолжает собирать сотни тысяч просмотров. Самый популярный и часто встречающийся комментарий под публикациями — «это драка года».
Диллон и Гаджович являются одними из самых боевитых игроков в НХЛ. На счету 34-летнего Диллона 90 драк, у 26-летнего Гаджовича — 58 поединков.