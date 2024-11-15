Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Дадонова помог «Далласу» разгромить «Бостон»

«Даллас» дома одержал крупную победу над «Бостоном» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Евгений Дадонов (7', 40'), еще по одной шайбе забросили Мэтт Дюшен (2'), Логан Станковен (35'), Оскар Бак (36'), Роопе Хинц (41') и Мэйсон Маршмент (58'). У гостей отличились Чарли Койл (18') и Давид Пастрняк (44').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов был признан первой звездой матча. В первом периоде 35-летний россиянин реализовал штрафной бросок, а в концовке второго отличился в равных составах. Всего на счету Дадонова после 16 сыгранных матчей 7 (4+3) набранных очков.

«Даллас» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 17 ноября, «звезды» на выезде сыграют с «Миннесотой».

Даллас
7:2
2:1, 3:0, 2:1
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
15.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Джим Монтгомери
Вратари
Джейк Эттингер
Джереми Суэймен
1-й период
01:09
Мэтт Дюшен
(Тайлер Сегин, Мэйсон Марчмент)
06:36
Евгений Дадонов
12:45
Джейми Бенн
12:45
Джейми Бенн
12:45
Никита Задоров
17:48
Чарли Койл
(Трент Фредерик, Мейсон Лорей)
2-й период
21:21
Роопе Хинтц
34:15
Логан Стэнковен
(Томас Харли, Джейми Бенн)
35:56
Оскар Бек
(Колин Блэкуэлл, Эса Линделл)
39:49
Евгений Дадонов
(Оскар Бек, Сэм Стил)
3-й период
40:47
Роопе Хинтц
(Брендан Смит, Джейсон Робертсон)
43:35
Давид Пастрняк
(Морган Гики)
57:19
Мэйсон Марчмент
(Тайлер Сегин, Мэтт Дюшен)
57:19
Никита Задоров
57:19
Никита Задоров
59:27
Трент Фредерик
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
19
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Бостон
НХЛ: таблица и календарь