Дубль Дадонова помог «Далласу» разгромить «Бостон»

У хозяев дублем отметился Евгений Дадонов (7', 40'), еще по одной шайбе забросили Мэтт Дюшен (2'), Логан Станковен (35'), Оскар Бак (36'), Роопе Хинц (41') и Мэйсон Маршмент (58'). У гостей отличились Чарли Койл (18') и Давид Пастрняк (44').
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов был признан первой звездой матча. В первом периоде 35-летний россиянин реализовал штрафной бросок, а в концовке второго отличился в равных составах. Всего на счету Дадонова после 16 сыгранных матчей 7 (4+3) набранных очков.
«Даллас» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 17 ноября, «звезды» на выезде сыграют с «Миннесотой».