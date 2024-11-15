Дубль Дадонова помог «Далласу» разгромить «Бостон»

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов был признан первой звездой матча. В первом периоде 35-летний россиянин реализовал штрафной бросок, а в концовке второго отличился в равных составах. Всего на счету Дадонова после 16 сыгранных матчей 7 (4+3) набранных очков.