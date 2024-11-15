Василевский быстрее всех вратарей в истории НХЛ одержал 300 побед

У хозяев дубль оформил Джейк Гюнцель (8', 60'), еще по одной шайбе забросили Брэндон Хагел (24') и Энтони Сирелли (28'). У гостей единственный результативный бросок на счету Адама Лаури (27').
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. 28-летний вратарь отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и одержал юбилейную 300-ю победу в своей карьере. На достижение этой отметки у Василевского ушло 490 матчей, что стало новым рекордом лиги. Ранее он принадлежал Жаку Планту, который в 1962 году одержал 300 побед за 521 матч.
«Мне повезло выиграть 300 матчей за один и тот же хоккейный клуб. В наши дни это случается не так уж часто. Очевидно, что в этой лиге трудно выигрывать, но последние 10 лет я играю за такую замечательную команду. Они так много работают на льду и очень помогают мне во время игры», — сказал Василевский после матча.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до шести матчей. На счету 31-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 24 (11+13) набранных очка.
«Тампа» прервала серию из четырех поражений и поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 17 ноября, «молнии» дома сыграют с «Нью-Джерси».