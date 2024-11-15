Василевский быстрее всех вратарей в истории НХЛ одержал 300 побед

«Мне повезло выиграть 300 матчей за один и тот же хоккейный клуб. В наши дни это случается не так уж часто. Очевидно, что в этой лиге трудно выигрывать, но последние 10 лет я играю за такую ​​замечательную команду. Они так много работают на льду и очень помогают мне во время игры», — сказал Василевский после матча.