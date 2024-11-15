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Василевский быстрее всех вратарей в истории НХЛ одержал 300 побед

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Виннипег» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Mike Carlson/Getty Images

У хозяев дубль оформил Джейк Гюнцель (8', 60'), еще по одной шайбе забросили Брэндон Хагел (24') и Энтони Сирелли (28'). У гостей единственный результативный бросок на счету Адама Лаури (27').

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. 28-летний вратарь отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и одержал юбилейную 300-ю победу в своей карьере. На достижение этой отметки у Василевского ушло 490 матчей, что стало новым рекордом лиги. Ранее он принадлежал Жаку Планту, который в 1962 году одержал 300 побед за 521 матч.

«Мне повезло выиграть 300 матчей за один и тот же хоккейный клуб. В наши дни это случается не так уж часто. Очевидно, что в этой лиге трудно выигрывать, но последние 10 лет я играю за такую ​​замечательную команду. Они так много работают на льду и очень помогают мне во время игры», — сказал Василевский после матча.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до шести матчей. На счету 31-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 24 (11+13) набранных очка.

«Тампа» прервала серию из четырех поражений и поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 17 ноября, «молнии» дома сыграют с «Нью-Джерси».

Тампа-Бэй
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
15.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Скотт Арниел
Вратари
Андрей Василевский
Эрик Комри
(Эрик Комри)
1-й период
07:24
Джейк Гюнцель
(Ник Пол, Райан Макдона)
19:04
Майкл Эйссимонт
2-й период
23:10
Брэндон Хагель
(Даррен Раддиш, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
23:44
Дилан Демело
24:07
Энтони Чирелли
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
26:54
Адам Лаури
(Колин Миллер, Хайдн Флери)
28:06
Эрик Чернак
39:41
Коул Перфетти
3-й период
47:42
Джейк Гюнцель
51:32
Андрей Василевский
53:41
Нино Нидеррайтер
59:39
Джейк Гюнцель
(Эрик Чернак)
59:58
Майкл Эйссимонт
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь