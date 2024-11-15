Капризов набрал 30 очков и установил два рекорда «Миннесоты»

После 16 сыгранных матчей на счету Капризова 30 (10+20) набранных очков. Он стал вторым игроком в этом сезоне после нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, который сумел добраться до этой отметки. На данный момент на счету канадца после 17 сыгранных матчей 33 (7+26) очка.