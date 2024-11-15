Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капризов набрал 30 очков и установил два рекорда «Миннесоты»

«Миннесота» дома обыграла «Монреаль» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Мэтт Болди (32'), Марко России (53') и Кирилл Капризов (60'), также записавший на свой счет результативную передачу.

После 16 сыгранных матчей на счету Капризова 30 (10+20) набранных очков. Он стал вторым игроком в этом сезоне после нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, который сумел добраться до этой отметки. На данный момент на счету канадца после 17 сыгранных матчей 33 (7+26) очка.

В этой встрече Капризов побил сразу два рекорда «Миннесоты». Он установил рекорд по скорости достижения 20 передач в сезоне, который ранее принадлежал Матсу Цуккарелло (22). Также россиянин переписал свой же рекорд по скорости набора 30 очков, который он установил в сезоне-2022/23 — 22 матча.

«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 17 ноября, «дикари» дома сыграют с «Далласом».

Миннесота
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
15.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 17012 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Мартен Сан-Луи
Вратари
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
Самуэль Монтембо
(Самуэль Монтембо, Самуэль Монтембо)
2-й период
20:31
Марко Росси
32:43
Мэтт Болди
(Маркус Юханссон, Кирилл Капризов)
3-й период
44:09
Мэтт Болди
46:16
Якуб Лауко
46:16
Брендан Галлахер
48:22
Джейден Штрабл
48:22
Джейден Штрабл
52:19
Марко Росси
(Джаред Сперджен, Деклэйн Чисхольм)
53:07
Марат Хуснутдинов
56:21
Лэйн Хатсон
59:40
Кирилл Капризов
(Фредерик Годро)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь