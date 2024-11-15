Капризов набрал 30 очков и установил два рекорда «Миннесоты»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Мэтт Болди (32'), Марко России (53') и Кирилл Капризов (60'), также записавший на свой счет результативную передачу.
После 16 сыгранных матчей на счету Капризова 30 (10+20) набранных очков. Он стал вторым игроком в этом сезоне после нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона, который сумел добраться до этой отметки. На данный момент на счету канадца после 17 сыгранных матчей 33 (7+26) очка.
В этой встрече Капризов побил сразу два рекорда «Миннесоты». Он установил рекорд по скорости достижения 20 передач в сезоне, который ранее принадлежал Матсу Цуккарелло (22). Также россиянин переписал свой же рекорд по скорости набора 30 очков, который он установил в сезоне-2022/23 — 22 матча.
«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 17 ноября, «дикари» дома сыграют с «Далласом».