Вице-капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Таварес почтил память Родиона Амирова

Канадский хоккеист держал табличку с надписью «Родион» на одном из фото, посвящённых акции. Таварес — один из самых неравнодушных хоккеистов «Торонто», который отреагировал на смерть Амирова, написав большой пост в соцсетях. Так он выразил соболезнования семье и близким молодого игрока.
Напомним, 21-летний Амиров скончался в 2023 году после нескольких лет борьбы с опухолью головного мозга. В 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под общим 15-м номером.
Клуб в КХЛ «Салават Юлаев» после смерти хоккеиста вывел из обращения игровой номер 27, под ним играл Амиров.