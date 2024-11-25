Вице-капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Таварес почтил память Родиона Амирова

Канадский хоккеист держал табличку с надписью «Родион» на одном из фото, посвящённых акции. Таварес — один из самых неравнодушных хоккеистов «Торонто», который отреагировал на смерть Амирова, написав большой пост в соцсетях. Так он выразил соболезнования семье и близким молодого игрока.