Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Колорадо»

У хозяев дублем отметился Джейк Гюнцель (8', 44'), также забивали Ник Пербикс (6'), Никита Кучеров (11'), Люк Гленденинг (14'), Энтони Сирелли (20'), Брэйден Пойнт (30') и Майки Эйссимонт (45'). У гостей дублем оформил чешский нападающий Иван Иван (9', 42').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча. 31-летний россиянин прервал серию без заброшенных шайб, которая длилась пять матчей. Кроме того, Кучеров стал автором двух результативных передач. После 20 сыгранных матчей на его счету 32 (12+20) набранных очков.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 5 сыгранных матчей на его счету 4 (1+3) набранных очка.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев появился на льду в середине первого периода, заменив финна Юстуса Аннунена. Георгиев отразил 14 из 17 бросков по своим воротам, однако в третьем периоде уступил место в воротах Аннунену.
«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 28 ноября, «молнии» дома сыграют с «Вашингтоном».
«Колорадо» прервал серию из трех побед подряд и располагается на седьмом месте на Западе. В этот же день «лавины» дома сыграют с «Вегасом».