Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Колорадо»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча. 31-летний россиянин прервал серию без заброшенных шайб, которая длилась пять матчей. Кроме того, Кучеров стал автором двух результативных передач. После 20 сыгранных матчей на его счету 32 (12+20) набранных очков.