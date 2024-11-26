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Три очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Колорадо»

«Тампа-Бэй» дома разгромила «Колорадо» (8:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дублем отметился Джейк Гюнцель (8', 44'), также забивали Ник Пербикс (6'), Никита Кучеров (11'), Люк Гленденинг (14'), Энтони Сирелли (20'), Брэйден Пойнт (30') и Майки Эйссимонт (45'). У гостей дублем оформил чешский нападающий Иван Иван (9', 42').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча. 31-летний россиянин прервал серию без заброшенных шайб, которая длилась пять матчей. Кроме того, Кучеров стал автором двух результативных передач. После 20 сыгранных матчей на его счету 32 (12+20) набранных очков.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 5 сыгранных матчей на его счету 4 (1+3) набранных очка.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев появился на льду в середине первого периода, заменив финна Юстуса Аннунена. Георгиев отразил 14 из 17 бросков по своим воротам, однако в третьем периоде уступил место в воротах Аннунену.

«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 28 ноября, «молнии» дома сыграют с «Вашингтоном».

«Колорадо» прервал серию из трех побед подряд и располагается на седьмом месте на Западе. В этот же день «лавины» дома сыграют с «Вегасом».

Тампа-Бэй
8:2
5:1, 1:0, 2:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
26.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джаред Беднар
Вратари
Андрей Василевский
Юстус Аннунен
(Александр Георгиев, Юстус Аннунен)
1-й период
05:41
Ник Пербикс
07:28
Ти Джей Тайнан
07:46
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
08:56
Иван Иван
(Валерий Ничушкин, Джош Мэнсон)
10:03
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
11:22
Янис Мозер
13:15
Люк Гленденинг
(Брэндон Хагель)
19:46
Энтони Чирелли
(Эрик Чернак, Брэндон Хагель)
2-й период
23:16
Ник Пербикс
27:50
Джош Мэнсон
29:38
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
38:23
Ник Пербикс
3-й период
41:08
Иван Иван
43:09
Джейк Гюнцель
(Ник Пербикс)
44:44
Майкл Эйссимонт
(Земгус Гиргенсонс)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь