«Великий одобряет». Овечкин отреагировал на победу «Вашингтона»

Последнюю шайбу в пустые ворота действующих обладателей Кубка Стэнли забил нападающий Иван Мирошниченко, вызванный в команду после травмы Овечкина. В этот момент в трансляции показали самого Овечкина, который стоя аплодировал команде.
«Великий одобряет», — прокомментировала видео пресс-служба «Вашингтона».
Для «Вашингтона» эта победа стала первой после травмы Овечкина, который восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги. Ранее «столичные» потерпели два поражения подряд: от «Колорадо» (1:2) и «Нью‑Джерси» (2:3).
Ранее сообщалось, что Овечкин, несмотря на перелом, отправился с командой в выездное турне по Флориде. При этом участие 39-летнего россиянина в предстоящих играх не рассматривается.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 28 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Тампы».