Кучеров превзошел достижение Кросби в НХЛ

31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Это 128-й матч Кучерова в НХЛ с двумя или более очками, благодаря чему он сумел обойти по этому показателю капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Среди действующих игроков лиги лидером по таким матчам остается нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (171).
После 20 сыгранных матчей на его счету 32 (12+20) набранных очков. Он стал вторым россиянином после Кирилла Капризова, которому удалось преодолеть отметку в 30 очков за сезон.
«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 28 ноября, «молнии» дома сыграют с «Вашингтоном».