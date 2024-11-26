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Кучеров превзошел достижение Кросби в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (8:2) вышел на второе место по количеству матчей с двумя или более очками.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Это 128-й матч Кучерова в НХЛ с двумя или более очками, благодаря чему он сумел обойти по этому показателю капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Среди действующих игроков лиги лидером по таким матчам остается нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (171).

После 20 сыгранных матчей на его счету 32 (12+20) набранных очков. Он стал вторым россиянином после Кирилла Капризова, которому удалось преодолеть отметку в 30 очков за сезон.

«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 28 ноября, «молнии» дома сыграют с «Вашингтоном».

Тампа-Бэй
8:2
5:1, 1:0, 2:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
26.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джаред Беднар
Вратари
Андрей Василевский
Юстус Аннунен
(Александр Георгиев, Юстус Аннунен)
1-й период
05:41
Ник Пербикс
07:28
Ти Джей Тайнан
07:46
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
08:56
Иван Иван
(Валерий Ничушкин, Джош Мэнсон)
10:03
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
11:22
Янис Мозер
13:15
Люк Гленденинг
(Брэндон Хагель)
19:46
Энтони Чирелли
(Эрик Чернак, Брэндон Хагель)
2-й период
23:16
Ник Пербикс
27:50
Джош Мэнсон
29:38
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
38:23
Ник Пербикс
3-й период
41:08
Иван Иван
43:09
Джейк Гюнцель
(Ник Пербикс)
44:44
Майкл Эйссимонт
(Земгус Гиргенсонс)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь