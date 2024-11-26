Кучеров превзошел достижение Кросби в НХЛ

31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Это 128-й матч Кучерова в НХЛ с двумя или более очками, благодаря чему он сумел обойти по этому показателю капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Среди действующих игроков лиги лидером по таким матчам остается нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (171).