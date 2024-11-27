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Гол Сергачева в овертайме принес «Юте» победу над «Монреалем»

«Юта» на выезде обыграла «Монреаль» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ezra Shaw/Getty Images

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейден Страбл (29') и Алекс Ньюхук (41'), у гостей забивали Дилан Гюнтер (27') и Джек Макбэйн (45'). Победу «Юте» принес точный бросок Михаила Сергачева на последней минуте овертайма.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил шестую шайбу в этом сезоне и был признан первой звездой матча. Кроме того, 26-летний защитник провел на льду рекордные в сезоне 30 минут 43 секунды, закончив матч с коэффициентом полезности «+3». После 22 сыгранных матчей на счету Сергачева 15 (6+9) набранных очков.

В концовке третьего периода Сергачев спровоцировал массовую потасовку. Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер совершил силовой прием на россиянине, после чего тот в ответ толкнул канадца. В следующую секунду Сергачев оказался в окружении сразу четырех игроков «Канадиенс». Во время толкотни у борта россиянин выбросил несколько ложных хуков в сторону Галлахера, после чего ситуация окончательно вышла из-под контроля судей.

По итогам инцидента Сергачев и защитник «Монреаля» Давид Савар получил по малому двухминутному штрафу.

«Юта» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 30 ноября, команда из Солт-Лейк-Сити дома сыграет с «Эдмонтоном».

В другом матче игрового дня «Ванкувер» в гостях всухую обыграл «Бостон» (2:0). Защитник «Бостона» Никита Задоров в матче против бывшей команды отметился четырьмя силовыми приемами.

Монреаль
2:3
0:0, 1:1, 1:1
ОТ
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
27.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Андре Туриньи
Вратари
Самуэль Монтембо
Карел Веймелка
1-й период
00:42
Ник Бьюгстад
12:20
Арбер Джекай
15:02
Джейк Эванс
17:32
Джошуа Рой
2-й период
24:18
Алекс Ньюхук
26:23
Дилан Гюнтер
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
28:05
Джейден Штрабл
(Дэвид Савар, Коул Кофилд)
34:37
Роберт Бортуццо
3-й период
40:00
Дэвид Савар
40:46
Алекс Ньюхук
(Кристиан Дворак, Арбер Джекай)
44:17
Джек Макбэйн
(Логан Кули, Дилан Гюнтер)
49:18
Маверик Ламуро
53:53
Дэвид Савар
53:53
Михаил Сергачев
Овертайм
64:33
Михаил Сергачев
(Ник Шмальц, Барретт Хэйтон)
Лучшие игроки матча
Статистика
20
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль
Юта
НХЛ: таблица и календарь