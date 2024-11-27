Гол Сергачева в овертайме принес «Юте» победу над «Монреалем»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейден Страбл (29') и Алекс Ньюхук (41'), у гостей забивали Дилан Гюнтер (27') и Джек Макбэйн (45'). Победу «Юте» принес точный бросок Михаила Сергачева на последней минуте овертайма.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил шестую шайбу в этом сезоне и был признан первой звездой матча. Кроме того, 26-летний защитник провел на льду рекордные в сезоне 30 минут 43 секунды, закончив матч с коэффициентом полезности «+3». После 22 сыгранных матчей на счету Сергачева 15 (6+9) набранных очков.
В концовке третьего периода Сергачев спровоцировал массовую потасовку. Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер совершил силовой прием на россиянине, после чего тот в ответ толкнул канадца. В следующую секунду Сергачев оказался в окружении сразу четырех игроков «Канадиенс». Во время толкотни у борта россиянин выбросил несколько ложных хуков в сторону Галлахера, после чего ситуация окончательно вышла из-под контроля судей.
По итогам инцидента Сергачев и защитник «Монреаля» Давид Савар получил по малому двухминутному штрафу.
«Юта» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 30 ноября, команда из Солт-Лейк-Сити дома сыграет с «Эдмонтоном».
В другом матче игрового дня «Ванкувер» в гостях всухую обыграл «Бостон» (2:0). Защитник «Бостона» Никита Задоров в матче против бывшей команды отметился четырьмя силовыми приемами.