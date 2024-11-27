Гол Сергачева в овертайме принес «Юте» победу над «Монреалем»

В концовке третьего периода Сергачев спровоцировал массовую потасовку. Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер совершил силовой прием на россиянине, после чего тот в ответ толкнул канадца. В следующую секунду Сергачев оказался в окружении сразу четырех игроков «Канадиенс». Во время толкотни у борта россиянин выбросил несколько ложных хуков в сторону Галлахера, после чего ситуация окончательно вышла из-под контроля судей.