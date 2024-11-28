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Вратарь «Вашингтона» забил в свои ворота, но клуб Овечкина обыграл «Тампу»

«Вашингтон» на выезде добился волевой победы над «Тампой» (5:4) несмотря на конфуз вратаря «Кэпиталз» Чарли Лингдрена, случайно направившего шайбу в собственные ворота.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане (31'), Алексей Протас (33'), Дилан Строум (42'), Джон Карлсон (51') и Том Уилсон (57'). У хозяев хет-трик оформил Брэйден Пойнт (4', 13', 48'), еще одну шайбу забросил Майки Эйссимонт (40).

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил восьмую шайбу в этом сезоне, отличившись в меньшинстве. Также 23-летний белорус отметился результативной передачей. После 22 сыгранных матчей на его счету 20 (8+12) набранных очков.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. После 21 сыгранного матча на его счету 33 (12+21) набранных балла.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 32 бросков по своим воротам. Его визави Чарли Линдгрен сделал 25 сейвов после 28 бросков. В заключительном периоде 30-летний американец отправил шайбу в свои ворота, пытаясь отдать передачу своему партнеру. Гол был записан на Брэйдена Пойнта — последнего игрока «Тампы», который коснулся шайбы перед этим эпизодом.

«Вашингтон» одержал вторую победу кряду без Овечкина, который восстанавливается от перелома малоберцовой кости левой ноги. Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, на два очка отставая от лидирующей «Каролины». В пятницу, 29 ноября, «Вашингтон» дома сыграет с «Айлендерс».

«Тампа» потерпела третье поражение в четырех последних матчах и опустилась на восьмое место на Востоке. В этот же день «молнии» на выезде сыграет с «Нэшвиллом».

Тампа-Бэй
4:5
2:0, 1:2, 1:3
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
28.11.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Спенсер Карбери
Вратари
Андрей Василевский
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен)
1-й период
02:23
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
02:23
Брендон Духайм
03:58
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель)
11:40
Тэйлор Рэддиш
12:27
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
13:05
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
17:07
Ларс Эллер
2-й период
30:31
Эндрю Манджапане
(Ларс Эллер, Хендрикс Лапьер)
31:23
Дилан Строум
32:29
Алексей Протас
(Том Уилсон)
39:16
Майкл Эйссимонт
(Земгус Гиргенсонс)
3-й период
41:37
Дилан Строум
(Тэйлор Рэддиш, Алексей Протас)
47:25
Брэйден Пойнт
50:30
Джон Карлсон
55:57
Энтони Чирелли
55:57
Энтони Чирелли
56:34
Том Уилсон
(Дилан Строум, Джейкоб Чикран)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь