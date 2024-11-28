Вратарь «Вашингтона» забил в свои ворота, но клуб Овечкина обыграл «Тампу»

У гостей заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане (31'), Алексей Протас (33'), Дилан Строум (42'), Джон Карлсон (51') и Том Уилсон (57'). У хозяев хет-трик оформил Брэйден Пойнт (4', 13', 48'), еще одну шайбу забросил Майки Эйссимонт (40).
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил восьмую шайбу в этом сезоне, отличившись в меньшинстве. Также 23-летний белорус отметился результативной передачей. После 22 сыгранных матчей на его счету 20 (8+12) набранных очков.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. После 21 сыгранного матча на его счету 33 (12+21) набранных балла.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 32 бросков по своим воротам. Его визави Чарли Линдгрен сделал 25 сейвов после 28 бросков. В заключительном периоде 30-летний американец отправил шайбу в свои ворота, пытаясь отдать передачу своему партнеру. Гол был записан на Брэйдена Пойнта — последнего игрока «Тампы», который коснулся шайбы перед этим эпизодом.
«Вашингтон» одержал вторую победу кряду без Овечкина, который восстанавливается от перелома малоберцовой кости левой ноги. Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, на два очка отставая от лидирующей «Каролины». В пятницу, 29 ноября, «Вашингтон» дома сыграет с «Айлендерс».
«Тампа» потерпела третье поражение в четырех последних матчах и опустилась на восьмое место на Востоке. В этот же день «молнии» на выезде сыграет с «Нэшвиллом».