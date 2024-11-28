Вратарь «Вашингтона» забил в свои ворота, но клуб Овечкина обыграл «Тампу»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 32 бросков по своим воротам. Его визави Чарли Линдгрен сделал 25 сейвов после 28 бросков. В заключительном периоде 30-летний американец отправил шайбу в свои ворота, пытаясь отдать передачу своему партнеру. Гол был записан на Брэйдена Пойнта — последнего игрока «Тампы», который коснулся шайбы перед этим эпизодом.