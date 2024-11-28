Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Баффало»

Единственную шайбу в этой встрече на седьмой минуте забросил нападающий Кирилл Капризов, который был признан второй звездой матча.
После 21 сыгранного матча на счету Капризова 35 (14+21) набранных очков. 27-летний россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ, уступая два очка чешскому нападающему «Каролины» Мартину Нечасу.
«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Виннипега» на четыре балла. В пятницу, 29 ноября, «дикари» дома сыграют против «Чикаго».