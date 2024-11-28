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Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Баффало»

«Миннесота» на выезде обыграла «Баффало» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственную шайбу в этой встрече на седьмой минуте забросил нападающий Кирилл Капризов, который был признан второй звездой матча.

После 21 сыгранного матча на счету Капризова 35 (14+21) набранных очков. 27-летний россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ, уступая два очка чешскому нападающему «Каролины» Мартину Нечасу.

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Виннипега» на четыре балла. В пятницу, 29 ноября, «дикари» дома сыграют против «Чикаго».

Баффало
0:1
0:1, 0:0, 0:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
28.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 17326 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Джон Хайнс
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Филип Густавссон
1-й период
06:55
Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди)
07:32
Джон Меррилл
16:06
Яков Тренин
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Баффало
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