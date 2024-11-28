Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от проигрыша «Монреалю»

У хозяев в основное время матча отличились Мэтью Оливер (10'), Егор Чинахов (25') и Зак Веренски (43'). У гостей забивали Юрай Слафковски (13'), Коул Кофилд (27') и Эмиль Хейнеман (49'). Победную шайбу на 44-й секунде овертайма забросил нападающий «Монреаля» Ник Сузуки.