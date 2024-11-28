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Шайба Чинахова не спасла «Коламбус» от проигрыша «Монреалю»

«Монреаль» на выезде обыграл «Коламбус» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время матча отличились Мэтью Оливер (10'), Егор Чинахов (25') и Зак Веренски (43'). У гостей забивали Юрай Слафковски (13'), Коул Кофилд (27') и Эмиль Хейнеман (49'). Победную шайбу на 44-й секунде овертайма забросил нападающий «Монреаля» Ник Сузуки.

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов забросил седьмую шайбу в этом сезоне. После 21 сыгранного матча на его счету 14 (7+7) набранных очков.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 12 сыгранных матчей на его счету 8 (5+3) набранных очков.

«Коламбус» перервал свою победную серию из трех матчей и опустился на 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 29 ноября, «мундиры» дома сыграют против «Калгари».

Другие результаты игрового дня

«Каролина» дома обыграла «Рейнджерс» (4:3). Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (3:0). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Во втором периоде 29-летний россиянин получил травму, из-за которой не смог продолжить игру.

«Флорида» дома обыграла «Торонто» (5:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и одержал десятую победу в этом сезоне.

«Питтсбург» дома победил «Ванкувер» (5:4). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в большинстве.

«Филадельфия» на выезде обыграла «Нэшвилл» (3:2 ОТ). Белорусский вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и одержал вторую победу в этом сезоне.

«Чикаго» дома одержал победу над «Далласом» (6:2). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Лос-Анджелес» дома победил «Виннипег» (4:1). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей на пустые ворота.

«Анахайм» на выезде обыграл «Сиэтл» (5:2). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей в большинстве.

«Оттава» на выезде оказалась сильнее «Сан-Хосе» (4:3). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин отметился результативной передачей и набрал первое очко в этом сезоне.

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