Вратарь «Вашингтона» об автоголе: Худшая ошибка в карьере

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен заявил, что допустил самую серьезную ошибку в своей карьере в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Это была, наверное, худшая ошибка за всю мою карьеру. Не знаю, о чем я думал. Когда я допустил эту ошибку, мы все посмеялись над этим. Даже я. Я выкинул шайбу за пределы льда и посмеялся про себя. Это один из тех моментов, когда у тебя есть два варианта. Ты можешь либо уйти в себя, либо сражаться», — приводит слова голкипера Russian Machine Never Breaks.
Чарли Линдгрен сделал 25 сейвов после 28 бросков. В заключительном периоде 30-летний американец отправил шайбу в свои ворота, пытаясь отдать передачу своему партнеру. Гол был записан на Брэйдена Пойнта — последнего игрока «Тампы», который коснулся шайбы перед этим эпизодом.
Линдгрену 30 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах и помог одержать команде шесть побед. В среднем за игру голкипер отразил 90% бросков при коэффициенте надежности 2,76.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд без Овечкина, который восстанавливается от перелома малоберцовой кости левой ноги. Команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, на два очка отставая от лидирующей «Каролины». В пятницу, 29 ноября, «Вашингтон» дома сыграет с «Айлендерс».