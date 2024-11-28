Вратарь «Вашингтона» об автоголе: Худшая ошибка в карьере

«Это была, наверное, худшая ошибка за всю мою карьеру. Не знаю, о чем я думал. Когда я допустил эту ошибку, мы все посмеялись над этим. Даже я. Я выкинул шайбу за пределы льда и посмеялся про себя. Это один из тех моментов, когда у тебя есть два варианта. Ты можешь либо уйти в себя, либо сражаться», — приводит слова голкипера Russian Machine Never Breaks.