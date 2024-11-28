Спортсмен ноября: Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел в ноябре 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 10 шайб.
18 ноября форвард отметился хет-триков в матче против «Лас-Вегаса» (5:2), а уже на следующий день в игре против «Юты» получил травму. Позже россиянину был диагностирован перелом малой берцовой кости. Восстановление займет от 4 до 6 недель.
Всего с начала текщего сезона Овечкин забросил 15 шайб и отдал 10 голевых передач. Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» рекордом регулярного канадца Уэйна Гретцки. На счету канадского хоккеиста 894 заброшенных шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, к 19 ноября в активе Овечкина были 868 заброшенных шайб.