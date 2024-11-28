Спортсмен ноября: Александр Овечкин

18 ноября форвард отметился хет-триков в матче против «Лас-Вегаса» (5:2), а уже на следующий день в игре против «Юты» получил травму. Позже россиянину был диагностирован перелом малой берцовой кости. Восстановление займет от 4 до 6 недель.