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150-й гол Дадонова в НХЛ помог «Далласу» обыграть «Юту»

«Даллас» на выезде обыграл «Юту» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов (28') и Джейми Бенн (40'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Ника Шмальца (47').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов реализовал большинство и забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне. На счету 35-летнего россиянина после 24 сыгранных матчей 10 (7+3) набранных очков.

Кроме того, Дадонов забил свой юбилейный 150-й гол в НХЛ. Всего на его счету 561 матч в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 331 (150+181) результативный балл.

«Даллас» одержал третью победу подряд и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 5 декабря, «звезды» на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом».

Юта
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
3.12.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Питер Дебур
Вратари
Карел Веймелка
Кейси Десмит
1-й период
16:25
Михаил Сергачев
16:59
Мэйсон Марчмент
2-й период
22:04
Нильс Лундквист
22:35
Михаил Сергачев
25:46
Клэйтон Келлер
27:07
Евгений Дадонов
(Мэтт Дюшен, Миро Хейсканен)
39:17
Джейми Бенн
(Сэм Стил)
3-й период
46:57
Ник Шмальц
(Ник Бьюгстад, Матиас Маччелли)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Даллас
НХЛ: таблица и календарь