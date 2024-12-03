150-й гол Дадонова в НХЛ помог «Далласу» обыграть «Юту»

У гостей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов (28') и Джейми Бенн (40'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Ника Шмальца (47').
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов реализовал большинство и забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне. На счету 35-летнего россиянина после 24 сыгранных матчей 10 (7+3) набранных очков.
Кроме того, Дадонов забил свой юбилейный 150-й гол в НХЛ. Всего на его счету 561 матч в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 331 (150+181) результативный балл.
«Даллас» одержал третью победу подряд и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 5 декабря, «звезды» на выезде сыграют с «Лос-Анджелесом».