Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от крупного поражения

У гостей дубль оформил Джек Хьюз (33', 39'), еще по одной шайбе забросили Йеспер Братт (2'), Доусон Мерсер (8'), Даги Хэмилтон (30'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Криса Крайдера (34').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в большинстве. На счету 33-летнего россиянина после 24 сыгранных матчей 29 (13+16) набранных очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 28 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин проиграл пять последних матчей, суммарно пропустив в них 18 шайб.
В этом сезоне на счету Шестеркина 18 матчей, в которых он одержал 8 побед, отражая 90,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,05. Два последних показателя являются худшими в его заокеанской карьере.
«Рейнджерс» потерпели шестое поражение в семи последних матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 7 декабря, нью-йоркцы дома сыграют с «Питтсбургом».