Порт-Сент-Луси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от крупного поражения

«Рейнджерс» дома уступили «Нью-Джерси» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Джек Хьюз (33', 39'), еще по одной шайбе забросили Йеспер Братт (2'), Доусон Мерсер (8'), Даги Хэмилтон (30'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Криса Крайдера (34').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в большинстве. На счету 33-летнего россиянина после 24 сыгранных матчей 29 (13+16) набранных очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 28 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин проиграл пять последних матчей, суммарно пропустив в них 18 шайб.

В этом сезоне на счету Шестеркина 18 матчей, в которых он одержал 8 побед, отражая 90,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,05. Два последних показателя являются худшими в его заокеанской карьере.

«Рейнджерс» потерпели шестое поражение в семи последних матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 7 декабря, нью-йоркцы дома сыграют с «Питтсбургом».

Рейнджерс
1:5
0:2, 1:3, 0:0
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
3.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Шелдон Киф
Вратари
Игорь Шестеркин
Якоб Маркстрем
1-й период
01:27
Йеспер Братт
(Ондржей Палат, Джонатан Ковачевич)
07:10
Доусон Мерсер
(Люк Хьюз)
09:16
Дуги Хэмилтон
2-й период
23:10
Йонас Зигенталер
27:05
Райлли Смит
28:44
Адам Фокс
29:04
Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
32:38
Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Люк Хьюз)
33:05
Джонатан Ковачевич
33:29
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
34:01
Зак Джонс
38:04
Уилл Куилль
38:04
Джастин Даулинг
38:43
Крис Крайдер
38:56
Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Дуги Хэмилтон)
3-й период
40:00
Эрик Хаула
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь