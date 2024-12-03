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Бобровский пропустит два матча из-за скорого рождения ребенка

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не поехал с командой на двухматчевый выезд в Пенсильванию. Об этом сообщает Florida Hockey Now.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

36-летний россиянин и его жена Ольга ожидают появления на свет своего второго ребенка. Пара уже воспитывает дочь Каролину, которая родилась в октябре 2021 года.

Таким образом, Бобровский не сможет помочь команде в выездных матчах против «Питтсбурга» (4 декабря) и «Филадельфии» (6 декабря). Возвращение российского голкипера ожидается к домашней игре против «Сан-Хосе» (8 декабря).

Место в воротах «Флориды» в ближайших двух матчах займет американец Спенсер Найт, а его дублером будет канадец Крис Дриджер.

В этом сезоне Бобровский провел 17 матчей, в которых одержал 11 побед, отражая 89,0% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,04.

«Флорида» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Флорида