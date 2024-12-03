Бобровский пропустит два матча из-за скорого рождения ребенка

36-летний россиянин и его жена Ольга ожидают появления на свет своего второго ребенка. Пара уже воспитывает дочь Каролину, которая родилась в октябре 2021 года.
Таким образом, Бобровский не сможет помочь команде в выездных матчах против «Питтсбурга» (4 декабря) и «Филадельфии» (6 декабря). Возвращение российского голкипера ожидается к домашней игре против «Сан-Хосе» (8 декабря).
Место в воротах «Флориды» в ближайших двух матчах займет американец Спенсер Найт, а его дублером будет канадец Крис Дриджер.
В этом сезоне Бобровский провел 17 матчей, в которых одержал 11 побед, отражая 89,0% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3,04.
«Флорида» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.