Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ

«Кирилл являлся ракетным топливом для бурного старта “Уайлд”, проводя отличную игру во всех аспектах. В 24 играх “Миннесоты” разрыв между ним и следующим лучшим бомбардиром “дикарей” Мэттом Болди составляет 14 очков. Кирилл в первой четверти сезона был восхитительно доминирующим», — написал в своей статье журналист ESPN Грег Вышински.
Капризов возглавляет список лучших бомбардиров сезона НХЛ, имея после 23 сыгранных матчей 38 (15+23) набранных очков. В последних 11 матчах 27-летний россиянин лишь раз покинул лед без набранных очков.
По версии североамериканских букмекеров, Капризов входит в тройку главных претендентов на награду самому ценному игроку регулярного чемпионата. Его основными конкурентами в борьбе за главную индивидуальную награду сезона являются канадцы Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо»).