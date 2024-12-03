Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ

«Кирилл являлся ракетным топливом для бурного старта “Уайлд”, проводя отличную игру во всех аспектах. В 24 играх “Миннесоты” разрыв между ним и следующим лучшим бомбардиром “дикарей” Мэттом Болди составляет 14 очков. Кирилл в первой четверти сезона был восхитительно доминирующим», — написал в своей статье журналист ESPN Грег Вышински.