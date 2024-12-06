Четыре очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Колорадо»

В составе «Каролины» отличились Эрик Робинсон (17-я минута), Сет Джарвис (25), Джек Рослович (27), Мартин Нечас (58) и российский нападающий Андрей Свечников (60). У «Колорадо» шайбы забросили Арттури Лехконен (10) и оформивший дубль Валерий Ничушкин (55, 59).
Кроме заброшенной шайбы Свечников отдал три результативные передачи и был признан первой звездой матча. Нападающий впервые в карьере набрал четыре очка в одной встрече в регулярном чемпионате НХЛ. Свечников прервал четырехматчевую серию без набранных очков.
Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 16 бросков.
В другом матче дня «Сент-Луис» обыграл «Калгари» со счетом 4:3 благодаря голу Павла Бучневича. Для 29-летнего хоккеиста эта шайба стала седьмой в текущем сезоне НХЛ, также на его счету девять результативных передач в 25 играх. В составе проигравшей команды голевую передачу оформил россиянин Даниил Мироманов.