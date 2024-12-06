Четыре очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Колорадо»

В другом матче дня «Сент-Луис» обыграл «Калгари» со счетом 4:3 благодаря голу Павла Бучневича. Для 29-летнего хоккеиста эта шайба стала седьмой в текущем сезоне НХЛ, также на его счету девять результативных передач в 25 играх. В составе проигравшей команды голевую передачу оформил россиянин Даниил Мироманов.