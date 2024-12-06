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Четыре очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Колорадо»

«Каролина» на домашней арене обыграла «Колорадо» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе «Каролины» отличились Эрик Робинсон (17-я минута), Сет Джарвис (25), Джек Рослович (27), Мартин Нечас (58) и российский нападающий Андрей Свечников (60). У «Колорадо» шайбы забросили Арттури Лехконен (10) и оформивший дубль Валерий Ничушкин (55, 59).

Кроме заброшенной шайбы Свечников отдал три результативные передачи и был признан первой звездой матча. Нападающий впервые в карьере набрал четыре очка в одной встрече в регулярном чемпионате НХЛ. Свечников прервал четырехматчевую серию без набранных очков.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 16 бросков.

В другом матче дня «Сент-Луис» обыграл «Калгари» со счетом 4:3 благодаря голу Павла Бучневича. Для 29-летнего хоккеиста эта шайба стала седьмой в текущем сезоне НХЛ, также на его счету девять результативных передач в 25 играх. В составе проигравшей команды голевую передачу оформил россиянин Даниил Мироманов.

Каролина
5:3
1:1, 2:0, 2:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
6.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18700 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джаред Беднар
Вратари
Петр Кочетков
(Петр Кочетков)
Скотт Уэджвуд
(Скотт Уэджвуд, Скотт Уэджвуд, Скотт Уэджвуд)
1-й период
02:02
Кейси Миттельштадт
09:13
Арттури Лехконен
(Кэйл Макар)
09:34
Шон Уокер
11:12
Девон Тэйвз
16:05
Эрик Робинсон
(Брент Бернс, Мартин Нечас)
2-й период
23:01
Кейси Миттельштадт
24:09
Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
26:41
Джек Рословик
(Шон Уокер, Андрей Свечников)
3-й период
41:10
Джордан Стаал
42:35
Джек Друри
46:12
Микко Рантанен
54:41
Валерий Ничушкин
(Девон Тэйвз, Паркер Келли)
57:14
Командный штраф
57:49
Мартин Нечас
(Андрей Свечников, Шейн Гостисбеер)
58:13
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
59:44
Андрей Свечников
(Джек Друри, Себастьян Ахо)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь