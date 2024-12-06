19-летний российский хоккеист установил клубный рекорд в НХЛ

В составе действующего обладателя Кубка Стэнли «Флориды» шайбы забросили Эван Родригес (3-я минута), Нико Миккола (7), Александр Барков (23), Картер Вераге (34), Густав Форслинг (55), Сэм Райнхарт (59) и Мэттью Ткачук (60). У «Филадельфии» отличились Тайсон Ферстер (28), Ник Силер (30), Оуэн Типпетт (38, 39) и Гарнет Хэтэуэй (46).
19-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал три результативные передачи и впервые в карьере набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин стал самым молодым игроком в истории «Филадельфии», отдавшим три результативные передачи за один период.
Мичков стал первым новичком лиги с 20 очками в текущем сезоне. За 24 матча нападающий набрал 22 балла (9 голов и 13 передач).
В другом матче дня «Тампа» без Никиты Кучерова на домашней арене обыграла «Сан-Хосе» со счетом 8:1. В составе хозяев с разницей в 23 секунды дубль оформил Брэндон Хагель (9-я минута), еще по шайбе забросили Кэм Аткинсон (2), Конор Гики (8), Джейк Гюнцель (18), Энтони Сирелли (25), Ник Пербикс (39) и Ник Пол (47).
Кучеров не сыграл с «Сан-Хосе» из-за травмы. 31-летний нападающий провел 22 матча в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ и записал в свой актив 12 голов и 22 результативные передачи.