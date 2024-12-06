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19-летний российский хоккеист установил клубный рекорд в НХЛ

«Филадельфия» дома проиграла «Флориде» (5:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе действующего обладателя Кубка Стэнли «Флориды» шайбы забросили Эван Родригес (3-я минута), Нико Миккола (7), Александр Барков (23), Картер Вераге (34), Густав Форслинг (55), Сэм Райнхарт (59) и Мэттью Ткачук (60). У «Филадельфии» отличились Тайсон Ферстер (28), Ник Силер (30), Оуэн Типпетт (38, 39) и Гарнет Хэтэуэй (46).

19-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал три результативные передачи и впервые в карьере набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин стал самым молодым игроком в истории «Филадельфии», отдавшим три результативные передачи за один период.

Мичков стал первым новичком лиги с 20 очками в текущем сезоне. За 24 матча нападающий набрал 22 балла (9 голов и 13 передач).

В другом матче дня «Тампа» без Никиты Кучерова на домашней арене обыграла «Сан-Хосе» со счетом 8:1. В составе хозяев с разницей в 23 секунды дубль оформил Брэндон Хагель (9-я минута), еще по шайбе забросили Кэм Аткинсон (2), Конор Гики (8), Джейк Гюнцель (18), Энтони Сирелли (25), Ник Пербикс (39) и Ник Пол (47).

Кучеров не сыграл с «Сан-Хосе» из-за травмы. 31-летний нападающий провел 22 матча в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ и записал в свой актив 12 голов и 22 результативные передачи.

Филадельфия
5:7
0:2, 4:2, 1:3
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
6.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18206 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Пол Морис
Вратари
Иван Федотов
(Алексей Колосов, Алексей Колосов, Алексей Колосов)
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
02:36
Эван Родригес
06:57
Нико Миккола
(Мэттью Ткачак, Йеспер Боквист)
09:16
Аарон Экблад
2-й период
21:32
Джоэл Фараби
23:00
Александр Барков
(Мэттью Ткачак, Сэм Райнхарт)
25:30
Сэм Беннетт
27:13
Тайсон Форстер
(Матвей Мичков, Джоэл Фараби)
29:31
Ник Силер
32:47
Скотт Лотон
33:35
Картер Верхэге
(Александр Барков, Мэттью Ткачак)
37:41
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков)
38:04
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков)
3-й период
41:12
Аарон Экблад
45:39
Гарнет Хэтэуэй
(Расмус Ристолайнен, Скотт Лотон)
53:37
Адам Боквист
54:27
Бобби Бринк
54:27
Трэвис Конекны
54:27
Дмитрий Куликов
54:43
Густав Форслинг
(Сэм Беннетт, Эван Родригес)
57:32
Джоэл Фараби
57:32
Джоэл Фараби
57:32
Густав Форслинг
58:01
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Картер Верхэге)
58:36
Эмиль Андре
59:49
Мэттью Ткачак
(Сэм Райнхарт, Дмитрий Куликов)
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
4
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Флорида
НХЛ: таблица и календарь