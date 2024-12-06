19-летний российский хоккеист установил клубный рекорд в НХЛ

19-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал три результативные передачи и впервые в карьере набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин стал самым молодым игроком в истории «Филадельфии», отдавшим три результативные передачи за один период.