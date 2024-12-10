«Рейнджерс» с Шестеркиным проиграли худшей команде НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Для 28-летнего россиянина этот матч стал первым после новости о подписании рекордного вратарского контракта в НХЛ. Кроме того, в день игры у Шестеркина и его жены Анны родилась дочь.