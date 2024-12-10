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«Рейнджерс» с Шестеркиным проиграли худшей команде НХЛ

«Рейнджерс» дома уступили «Чикаго» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци (9') и Тэйлор Холл (27'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Уильяма Кулле (20'), который отличился в меньшинстве.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Для 28-летнего россиянина этот матч стал первым после новости о подписании рекордного вратарского контракта в НХЛ. Кроме того, в день игры у Шестеркина и его жены Анны родилась дочь.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал свою результативную серию из четырех матчей и не сумел отличиться набранными очками. На счету 33-летнего россиянина после 27 сыгранных матчей 34 (15+19) результативных балла.

«Чикаго» одержал первую победу с 28 ноября, прервав пятиматчевую серию поражений. Благодаря этому результату «ястребы» смогли покинуть последнюю строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата.

«Рейнджерс» потерпели 9 поражений в 11 последних матчах и опустились на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 12 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Баффало».

Рейнджерс
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
10.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Люк Ричардсон
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
Арвид Содерблум
1-й период
08:10
Тайлер Бертуцци
(Тэйлор Холл)
12:56
Коннор Бедард
18:01
Крис Крайдер
19:17
Уилл Куилль
(Сэм Кэррик)
2-й период
23:22
Тайлер Бертуцци
26:16
Тэйлор Холл
(Коннор Бедард, Джейсон Дикинсон)
3-й период
43:50
Адам Фокс
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь