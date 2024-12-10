«Рейнджерс» с Шестеркиным проиграли худшей команде НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци (9') и Тэйлор Холл (27'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Уильяма Кулле (20'), который отличился в меньшинстве.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Для 28-летнего россиянина этот матч стал первым после новости о подписании рекордного вратарского контракта в НХЛ. Кроме того, в день игры у Шестеркина и его жены Анны родилась дочь.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал свою результативную серию из четырех матчей и не сумел отличиться набранными очками. На счету 33-летнего россиянина после 27 сыгранных матчей 34 (15+19) результативных балла.
«Чикаго» одержал первую победу с 28 ноября, прервав пятиматчевую серию поражений. Благодаря этому результату «ястребы» смогли покинуть последнюю строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата.
«Рейнджерс» потерпели 9 поражений в 11 последних матчах и опустились на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 12 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Баффало».