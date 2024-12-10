Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чествование Овечкина пройдет сразу после побития рекорда Гретцки

В НХЛ обсудили сценарий чествования капитана «Вашингтона» Александра Овечкина после того, как он побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли в одной из своих соцсетей, на заседании совета управляющих НХЛ, которое прошло 9 декабря, обсудили возможное покорение Овечкиным рекорда Гретцки. Совет обсудил план проведения торжественных мероприятий на матче, в котором будет побит снайперский рекорд.

Отмечается, что после забитой шайбы матч остановят и проведут церемонию, в которой примут участие Овечкин, Гретцки и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Гретцки и Бэттмэн будут присутствовать на каждой игре «Кэпиталз», как только российский нападающий приблизится к рекорду.

Александру Овечкину осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки. Сейчас на его счету 868 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне форвард отличился 15 раз.

На данный момент капитан «Вашингтона» восстанавливается после перелома малоберцовой кости, который получил 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). 9 декабря Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду. Ожидается, что нападающий вернется в строй во второй половине декабря.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками.

Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь