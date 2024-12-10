Чествование Овечкина пройдет сразу после побития рекорда Гретцки

Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли в одной из своих соцсетей, на заседании совета управляющих НХЛ, которое прошло 9 декабря, обсудили возможное покорение Овечкиным рекорда Гретцки. Совет обсудил план проведения торжественных мероприятий на матче, в котором будет побит снайперский рекорд.
Отмечается, что после забитой шайбы матч остановят и проведут церемонию, в которой примут участие Овечкин, Гретцки и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Гретцки и Бэттмэн будут присутствовать на каждой игре «Кэпиталз», как только российский нападающий приблизится к рекорду.
Александру Овечкину осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки. Сейчас на его счету 868 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне форвард отличился 15 раз.
На данный момент капитан «Вашингтона» восстанавливается после перелома малоберцовой кости, который получил 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). 9 декабря Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду. Ожидается, что нападающий вернется в строй во второй половине декабря.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками.