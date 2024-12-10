Чествование Овечкина пройдет сразу после побития рекорда Гретцки

Отмечается, что после забитой шайбы матч остановят и проведут церемонию, в которой примут участие Овечкин, Гретцки и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Гретцки и Бэттмэн будут присутствовать на каждой игре «Кэпиталз», как только российский нападающий приблизится к рекорду.