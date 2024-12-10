Гретцки выступил с заявлением о погоне Овечкина за его рекордом

«То, что он сделал, невероятно, то, что он сделал, замечательно, то, что он сделал, здорово для игры. Что еще важнее, так это то, что сделала его команда, — это действительно, действительно весело. Забивать голы — это одно, но, когда вы еще и выигрываете, это делает происходящее гораздо веселее и круче.



Он как бык. Его бросок все так же хорош. Я играл с Яри Курри и Бреттом Халлом, и один из лучших комплиментов, который я мог бы им сделать, это то, что они ни разу не промахнулись по воротам. Овечкин не промахивается по воротам. Тем больше ему сил. Он был великолепен в этом году, и я знаю, как это тяжело в его возрасте. Становится все сложнее и сложнее, но он держится.



С ним все будет в порядке. Я периодически разговариваю с Алексом. Я всегда желаю ему всего наилучшего. Знаете, он уже справлялся с давлением, он выигрывал Кубок Стэнли. Он стал большой частью НХЛ и огромной частью “Вашингтон Кэпиталз”. Послушайте, он внес исключительный позитивный вклад в этот спорт, и это хорошо для него», — сказал Гретцки.