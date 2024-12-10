В «Вашингтоне» рассказали о ходе восстановления Овечкина

Напомним, капитан «Вашингтона» получил травму 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). 9 декабря Овечкин провел 20-минутную тренировку на льду. Она стала самой продолжительной после полученного повреждения.
«Ситуация остается без изменений. График или сроки возвращения не изменились. Это просто еще один позитивный шаг. Он и Милано продолжают отрабатывать навыки на льду, поэтому мы просто движемся дальше к их возвращению.
Овечкин будет заниматься с Кенни Маккадденом перед тренировкой, а затем, скорее всего, начнет участвовать в нескольких упражнениях», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти в одной из соцсетей.
Ожидается, что Овечкин вернется на лед во второй половине декабря.
В текущем сезоне Александр Овечкин забросил 15 шайб и сделал 10 результативных передач в 18 матчах. Ему осталось отличиться 26 раз, чтобы повторить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками.