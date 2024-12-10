В «Вашингтоне» рассказали о ходе восстановления Овечкина

«Ситуация остается без изменений. График или сроки возвращения не изменились. Это просто еще один позитивный шаг. Он и Милано продолжают отрабатывать навыки на льду, поэтому мы просто движемся дальше к их возвращению.



Овечкин будет заниматься с Кенни Маккадденом перед тренировкой, а затем, скорее всего, начнет участвовать в нескольких упражнениях», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти в одной из соцсетей.