Голы Капризова и Хуснутдинова принесли «Миннесоте» победу

У гостей заброшенными шайбами отметились Марат Хуснутдинов (35'), Кирилл Капризов (36'), Маркус Йоханссон (46') и Марко Росси (60'). У хозяев дубль оформил Клейтон Келлер (45', 50'), еще по одной шайбе забросили Кевин Стенлунд (14') и Юусо Вялимяки (52'). В послематчевой серии буллитов единственный точный бросок нанес нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 18-ю шайбу в этом сезоне. На счету 27-летнего россиянина после 27 сыгранных матчей 43 (18+25) набранных очка.
Капризов потерял лидерство в списке лучших бомбардиров сезона, уступив первую строчку нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону, набравшему пять очков в игре с «Питтсбургом» (6:2). На счету 29-летнего канадца после 30 сыгранных матчей 46 (10+36) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов забросил первую шайбу в этом сезоне. На счету 22-летнего россиянина после 25 сыгранных матчей 3 (1+2) набранных очка.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами в большинстве, а также допустил роковую ошибку, которая привела к шайбе Хуснутдинова. На счету 26-летнего россиянина после 28 сыгранных матчей 20 (7+13) набранных очков.
«Миннесота» одержала шестую победу в семи последних матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 13 декабря, «дикари» дома сыграют с «Эдмонтоном».
«Юта» занимает 12-е место в турнирной таблице Запада. В этот же день команде из Солт-Лейк-Сити предстоит сыграть в гостях против «Колорадо».