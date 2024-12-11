Голы Капризова и Хуснутдинова принесли «Миннесоте» победу

У гостей заброшенными шайбами отметились Марат Хуснутдинов (35'), Кирилл Капризов (36'), Маркус Йоханссон (46') и Марко Росси (60'). У хозяев дубль оформил Клейтон Келлер (45', 50'), еще по одной шайбе забросили Кевин Стенлунд (14') и Юусо Вялимяки (52'). В послематчевой серии буллитов единственный точный бросок нанес нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди.