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Голы Капризова и Хуснутдинова принесли «Миннесоте» победу

«Миннесота» на выезде обыграла «Юту» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Марат Хуснутдинов (35'), Кирилл Капризов (36'), Маркус Йоханссон (46') и Марко Росси (60'). У хозяев дубль оформил Клейтон Келлер (45', 50'), еще по одной шайбе забросили Кевин Стенлунд (14') и Юусо Вялимяки (52'). В послематчевой серии буллитов единственный точный бросок нанес нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 18-ю шайбу в этом сезоне. На счету 27-летнего россиянина после 27 сыгранных матчей 43 (18+25) набранных очка.

Капризов потерял лидерство в списке лучших бомбардиров сезона, уступив первую строчку нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону, набравшему пять очков в игре с «Питтсбургом» (6:2). На счету 29-летнего канадца после 30 сыгранных матчей 46 (10+36) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов забросил первую шайбу в этом сезоне. На счету 22-летнего россиянина после 25 сыгранных матчей 3 (1+2) набранных очка.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами в большинстве, а также допустил роковую ошибку, которая привела к шайбе Хуснутдинова. На счету 26-летнего россиянина после 28 сыгранных матчей 20 (7+13) набранных очков.

«Миннесота» одержала шестую победу в семи последних матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 13 декабря, «дикари» дома сыграют с «Эдмонтоном».

«Юта» занимает 12-е место в турнирной таблице Запада. В этот же день команде из Солт-Лейк-Сити предстоит сыграть в гостях против «Колорадо».

Юта
4:5
1:0, 0:2, 3:2, 0:0
Б
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
11.12.2024, 05:30 (МСК UTC+3)
Delta Center
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джон Хайнс
Вратари
Карел Веймелка
Филип Густавссон
1-й период
13:46
Кевин Стенлунд
(Майкл Карконе)
17:52
Клэйтон Келлер
19:31
Мэтт Болди
2-й период
20:27
Логан Кули
34:25
Марат Хуснутдинов
35:01
Кирилл Капризов
(Маркус Юханссон)
3-й период
43:16
Мэтт Болди
44:42
Клэйтон Келлер
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
45:39
Маркус Юханссон
48:38
Марко Росси
49:54
Клэйтон Келлер
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
51:45
Юусо Вялимяки
(Лоусон Крауз)
59:16
Марко Росси
(Маркус Юханссон, Мэтт Болди)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мэтт Болди
(Миннесота)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь