«Рейнджерс» победил «Баффало» в 700-м матче Панарина в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 33-летний россиянин провел юбилейную 700-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 816 (280+536) очков. В этом сезоне на счету Панарина 35 (15+20) очков в 28 матчах.