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«Рейнджерс» победил «Баффало» в 700-м матче Панарина в НХЛ

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Баффало» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад (8'), Райли Смит (54') и Адам Фокс (58'). У хозяев отличились Оуэн Пауэр (56') и Тейдж Томпсон (60').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 33-летний россиянин провел юбилейную 700-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 816 (280+536) очков. В этом сезоне на счету Панарина 35 (15+20) очков в 28 матчах.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин был признан второй звездой встречи.

«Рейнджерс» нанесли «Баффало» восьмое поражение подряд и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 14 декабря, нью-йоркцы дома сыграют с «Лос-Анджелесом».

В другом матче игрового дня «Оттава» дома обыграла «Анахайм» (5:1). Нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон оформил хет-трик за 19 минут.

Баффало
2:3
0:1, 0:0, 2:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
12.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 15815 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Питер Лавиолетт
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
(Укко-Пекка Луукконен, Укко-Пекка Луукконен)
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
1-й период
00:20
Мика Зибанежад
06:53
Коннор Клифтон
07:01
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Адам Фокс)
11:02
Райан Джонсон
2-й период
34:11
Джордан Гринуэй
38:27
Райан Линдгрен
3-й период
42:07
Райан Джонсон
49:36
Николя Обе-Кубель
49:36
Винс Трочек
53:29
Райлли Смит
(Адам Фокс, Сэм Кэррик)
55:09
Оуэн Пауэр
(Пэйтон Кребс, Боуэн Байрам)
57:58
Адам Фокс
(Винс Трочек)
59:22
Тэйдж Томпсон
(Оуэн Пауэр, Йон Петерка)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Баффало
НХЛ: таблица и календарь