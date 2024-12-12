«Рейнджерс» победил «Баффало» в 700-м матче Панарина в НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад (8'), Райли Смит (54') и Адам Фокс (58'). У хозяев отличились Оуэн Пауэр (56') и Тейдж Томпсон (60').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 33-летний россиянин провел юбилейную 700-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 816 (280+536) очков. В этом сезоне на счету Панарина 35 (15+20) очков в 28 матчах.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин был признан второй звездой встречи.
«Рейнджерс» нанесли «Баффало» восьмое поражение подряд и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 14 декабря, нью-йоркцы дома сыграют с «Лос-Анджелесом».
В другом матче игрового дня «Оттава» дома обыграла «Анахайм» (5:1). Нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон оформил хет-трик за 19 минут.