Владелец «Миннесоты»: Капризов — это наш приоритет

"У Капризова выдался просто сумасшедший год, и я думаю, что теперь все в НХЛ видят то, что мы видели все это время. И состав поддержки был действительно хорош. И наша защита была хороша. Так что, честно говоря, все как будто сошлось, и за этой командой весело наблюдать. Наши болельщики действительно вовлекаются.
Он может зайти в угол и выйти с шайбой. У него есть навыки владения клюшкой, которые вы нечасто увидите в этой лиге, и он заставляет всех вокруг себя играть лучше. Так что дело не только в том, что он на льду и набирает много очков. Когда вы на льду с ним и вы напарник, вам лучше держать глаза открытыми, потому что эта шайба может попасть к вам через четверых.
Это наш приоритет. В этом нет сомнений. Мы хотим Кирилла. Он — большая часть нашего будущего. Как нам это сделать? Мы должны точно определить, каким будет потолок. Это важная часть нашего стратегического плана — подписать с ним контракт на как можно более долгий срок«, — сказал Лейпольд.
Действующий контракт Капризова с “Миннесотой” с годовой зарплатой 9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. В следующем сезоне “Миннесота” сможет подписать с 27-летним россиянином новый контракт на срок до восьми лет.
Ранее авторитетный журналист Эллиотт Фридман заявил, что зарплата Капризова по новому контракту превысит 13 млн долларов в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
В этом сезоне Капризов провел в регулярном чемпионате НХЛ 27 матчей, в которых набрал 43 (18+25) очка при полезности «+21». Он является вторым лучшим бомбардиром сезона в НХЛ, отставая на три очка от нападающего «Колорадо» Нэтана Маккиннона.