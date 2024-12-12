Владелец «Миннесоты»: Капризов — это наш приоритет

"У Капризова выдался просто сумасшедший год, и я думаю, что теперь все в НХЛ видят то, что мы видели все это время. И состав поддержки был действительно хорош. И наша защита была хороша. Так что, честно говоря, все как будто сошлось, и за этой командой весело наблюдать. Наши болельщики действительно вовлекаются.



Он может зайти в угол и выйти с шайбой. У него есть навыки владения клюшкой, которые вы нечасто увидите в этой лиге, и он заставляет всех вокруг себя играть лучше. Так что дело не только в том, что он на льду и набирает много очков. Когда вы на льду с ним и вы напарник, вам лучше держать глаза открытыми, потому что эта шайба может попасть к вам через четверых.