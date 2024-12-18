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Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Лос-Анджелес»

«Питтсбург» дома обыграл «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Mike Mulholland/Getty Images

У хозяев в основное время отличились Евгений Малкин (27') и Мэтт Грызлик (55'). У гостей отметились Адриан Кемпе (1') и Алекс Тюркотт (32'). Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил нападающий «Питтсбурга» Рикард Ракелль.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил седьмую шайбу в сезоне, прервав пятиматчевую безголевую серию. В этом сезоне 38-летний россиянин набрал 26 (7+19) очков в 33 матчах.

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал в обеих шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. На счету 29-летнего россиянина 13 (2+11) очков в 31 матче.

«Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 20 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».

«Лос-Анджелес» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В этот же день «короли» на выезде сыграют с «Филадельфией».


Питтсбург
3:2
0:1, 1:1, 1:0
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
18.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15011 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джим Хиллер
Вратари
Алекс Неделькович
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер)
1-й период
00:33
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Владислав Гавриков)
02:45
Рикард Ракелль
05:59
Уоррен Фогеле
13:37
Коди Гласс
2-й период
21:43
Алекс Лафферье
26:22
Евгений Малкин
(Брайан Раст, Майкл Бантинг)
31:38
Александр Тюркотт
(Владислав Гавриков, Джордан Спенс)
3-й период
54:25
Мэтт Грызлик
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
55:14
Джордан Спенс
56:10
Эрик Карлссон
Овертайм
61:44
Рикард Ракелль
(Майкл Бантинг, Эрик Карлссон)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь