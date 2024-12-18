Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Лос-Анджелес»

У хозяев в основное время отличились Евгений Малкин (27') и Мэтт Грызлик (55'). У гостей отметились Адриан Кемпе (1') и Алекс Тюркотт (32'). Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил нападающий «Питтсбурга» Рикард Ракелль.