Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Лос-Анджелес»

У хозяев в основное время отличились Евгений Малкин (27') и Мэтт Грызлик (55'). У гостей отметились Адриан Кемпе (1') и Алекс Тюркотт (32'). Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил нападающий «Питтсбурга» Рикард Ракелль.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил седьмую шайбу в сезоне, прервав пятиматчевую безголевую серию. В этом сезоне 38-летний россиянин набрал 26 (7+19) очков в 33 матчах.
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал в обеих шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. На счету 29-летнего россиянина 13 (2+11) очков в 31 матче.
«Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 20 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».
«Лос-Анджелес» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В этот же день «короли» на выезде сыграют с «Филадельфией».