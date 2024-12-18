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Кочетков признан первой звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»

«Каролина» дома обыграла «Айлендерс» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба "Каролины"

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Андрей Свечников (6'), Джордан Мартинук (9'), Тайсон Джост (32') и Себастьян Ахо (40').

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин отразил все 32 броска по своим воротам, оформил первый шатаут и одержал 13-ю победу в этом сезоне.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 12-ю шайбу в этом сезоне. В этом сезоне 24-летний россиянин набрал 25 (12+13) очков в 31 матче.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 из 23 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.

«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 21 декабря, «ураганы» на выезде сыграют с «Вашингтоном».

«Айлендерс» потерпели третье поражение в четырех последних матчах и опустились на 12-е место турнирной таблице Востока. В воскресенье, 22 декабря, «островитяне» на выезде сыграют с «Торонто».

Каролина
4:0
2:0, 2:0, 0:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
18.12.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18700 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Патрик Руа
Вратари
Петр Кочетков
Илья Сорокин
(Маркус Хегберг)
1-й период
05:12
Александр Романов
05:47
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
08:21
Джордан Мартинук
(Джордан Стаал)
11:25
Джексон Блэйк
2-й период
31:13
Тайсон Джост
(Шейн Гостисбеер, Джек Рословик)
34:32
Джексон Блэйк
34:32
Кайл Маклин
39:44
Себастьян Ахо
(Эрик Робинсон, Джейкоб Слэвин)
3-й период
50:08
Брок Нельсон
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь