Кочетков признан первой звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Андрей Свечников (6'), Джордан Мартинук (9'), Тайсон Джост (32') и Себастьян Ахо (40').
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин отразил все 32 броска по своим воротам, оформил первый шатаут и одержал 13-ю победу в этом сезоне.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 12-ю шайбу в этом сезоне. В этом сезоне 24-летний россиянин набрал 25 (12+13) очков в 31 матче.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 из 23 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.
«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 21 декабря, «ураганы» на выезде сыграют с «Вашингтоном».
«Айлендерс» потерпели третье поражение в четырех последних матчах и опустились на 12-е место турнирной таблице Востока. В воскресенье, 22 декабря, «островитяне» на выезде сыграют с «Торонто».