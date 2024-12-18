Василевскому устроили церемонию в честь 500 матчей в НХЛ

30-летний Василевский был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В составе клуба он два раза выиграл Кубок Стэнли, а также стал обладателем наград «Везина Трофи» и «Конн Смайт Трофи».