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Василевскому устроили церемонию в честь 500 матчей в НХЛ

«Тампа» провела церемонию чествования российского вратаря Андрея Василевского перед матчем с «Коламбусом» (5:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

На церемонии, которая прошла на домашней арене «молний», также присутствовали голкипера жена Ксения и сын Лукас. Во время разминки игроки «Тампы» надели специальные майки с прозвищем Василевского Большой Кот и номером 500 под ним.

Капитан «Тампы» Виктор Хедман вручил Василевскому ключи от гольф-кара, а тренер вратарей Франц Жан подарил ему серебряную клюшку с гравировкой.

«Тампа» обыграла «Коламбус» со счетом 5:3. В составе «молний» отличились Люк Гленденинг (4-я минута), Ник Пол (22), Джейк Гюнцель (28), Митчелл Чаффи (35) и Брейден Пойнт (58). У гостей шайбы забросили Микаэль Пюухтия (48), Адам Фантилли (49) и Коул Силлинджер (55). Василевский отразил 28 бросков из 31. На счету нападающего «Тампы» Никиты Кучерова одна результативная передача.

30-летний Василевский был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В составе клуба он два раза выиграл Кубок Стэнли, а также стал обладателем наград «Везина Трофи» и «Конн Смайт Трофи».

Тампа-Бэй
5:3
1:0, 3:0, 1:3
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
18.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Дин Эвасон
Вратари
Андрей Василевский
Джет Гривз
1-й период
03:21
Люк Гленденинг
(Ник Пербикс, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
08:21
Ник Пербикс
2-й период
21:28
Ник Пол
23:08
Конор Джики
27:36
Джейк Гюнцель
(Ник Пол)
29:53
Брэндон Хагель
29:53
Конор Джики
29:53
Коул Силлинджер
29:53
Матье Оливье
29:53
Коул Силлинджер
29:53
Коул Силлинджер
34:18
Митчелл Чаффи
(Ник Пол, Брэндон Хагель)
38:49
Майкл Эйссимонт
3-й период
41:31
Люк Гленденинг
47:23
Микаэль Пюхтия
(Шон Керали)
48:05
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко)
52:38
Райан Макдона
54:11
Коул Силлинджер
(Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко)
57:51
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
Лучшие игроки матча
Статистика
14
Штрафное время
19
2
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь