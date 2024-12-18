Василевскому устроили церемонию в честь 500 матчей в НХЛ

На церемонии, которая прошла на домашней арене «молний», также присутствовали голкипера жена Ксения и сын Лукас. Во время разминки игроки «Тампы» надели специальные майки с прозвищем Василевского Большой Кот и номером 500 под ним.
Капитан «Тампы» Виктор Хедман вручил Василевскому ключи от гольф-кара, а тренер вратарей Франц Жан подарил ему серебряную клюшку с гравировкой.
«Тампа» обыграла «Коламбус» со счетом 5:3. В составе «молний» отличились Люк Гленденинг (4-я минута), Ник Пол (22), Джейк Гюнцель (28), Митчелл Чаффи (35) и Брейден Пойнт (58). У гостей шайбы забросили Микаэль Пюухтия (48), Адам Фантилли (49) и Коул Силлинджер (55). Василевский отразил 28 бросков из 31. На счету нападающего «Тампы» Никиты Кучерова одна результативная передача.
30-летний Василевский был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В составе клуба он два раза выиграл Кубок Стэнли, а также стал обладателем наград «Везина Трофи» и «Конн Смайт Трофи».