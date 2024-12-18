Овечкин может сыграть за «Вашингтон» на следующей неделе

«Ему потребуется еще одна или, вероятно, несколько тренировок в бесконтактном джерси, прежде чем он вернется в игру. Он прогрессирует и движется в правильном направлении, все идет по плану. Произойдет это (возвращение Овечкина в общую группу через неделю или через две, я бы предпочел сосредоточиться на текущем моменте. Остался последний шаг — надеть обычный игровой свитер, и тогда Овечкин уже на финишной прямой реабилитации. Поэтому посмотрим, как пройдет следующая неделя», — сказал Карбери.