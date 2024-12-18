Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин может сыграть за «Вашингтон» на следующей неделе

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может вернуться на лед после рождественской паузы. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Прогнозировалось, что 39-летний россиянин пропустит от четырех до шести недель. Без Овечкина «столичные» провели 13 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели пять поражений.

14 декабря Овечкин вернулся к ледовым тренировкам с командой в бесконтактной джерси. Россиянин отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго, но участия в матчах не принимал.

По информации источника, Овечкин вернется на лед до конца года. Это может произойти уже 24 декабря в выездной игре против «Бостона», либо после рождественской паузы в выездных матчах против «Торонто» (29 декабря) и «Детройта» (30 декабря).

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился подробностями восстановления Овечкина.

«Ему потребуется еще одна или, вероятно, несколько тренировок в бесконтактном джерси, прежде чем он вернется в игру. Он прогрессирует и движется в правильном направлении, все идет по плану. Произойдет это (возвращение Овечкина в общую группу через неделю или через две, я бы предпочел сосредоточиться на текущем моменте. Остался последний шаг — надеть обычный игровой свитер, и тогда Овечкин уже на финишной прямой реабилитации. Поэтому посмотрим, как пройдет следующая неделя», — сказал Карбери.

В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. На момент травмы он был лидером снайперской гонки НХЛ и одним из лидеров лиги по коэффициенту полезности — «+15».

В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.

«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 21 декабря, «столичные» дома сыграют с «Каролиной».

Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь