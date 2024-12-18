Овечкин может сыграть за «Вашингтон» на следующей неделе

Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Прогнозировалось, что 39-летний россиянин пропустит от четырех до шести недель. Без Овечкина «столичные» провели 13 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели пять поражений.
14 декабря Овечкин вернулся к ледовым тренировкам с командой в бесконтактной джерси. Россиянин отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго, но участия в матчах не принимал.
По информации источника, Овечкин вернется на лед до конца года. Это может произойти уже 24 декабря в выездной игре против «Бостона», либо после рождественской паузы в выездных матчах против «Торонто» (29 декабря) и «Детройта» (30 декабря).
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился подробностями восстановления Овечкина.
«Ему потребуется еще одна или, вероятно, несколько тренировок в бесконтактном джерси, прежде чем он вернется в игру. Он прогрессирует и движется в правильном направлении, все идет по плану. Произойдет это (возвращение Овечкина в общую группу через неделю или через две, я бы предпочел сосредоточиться на текущем моменте. Остался последний шаг — надеть обычный игровой свитер, и тогда Овечкин уже на финишной прямой реабилитации. Поэтому посмотрим, как пройдет следующая неделя», — сказал Карбери.
В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. На момент травмы он был лидером снайперской гонки НХЛ и одним из лидеров лиги по коэффициенту полезности — «+15».
В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.
«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 21 декабря, «столичные» дома сыграют с «Каролиной».