Российский вратарь стал самым результативным игроком матча НХЛ

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и сумел стать самым результативным игроком матча, отдав две голевые передачи. 25-летний россиянин стал 35-м голкипером в истории НХЛ и первым в этом сезоне, сумевшим совершить как минимум два результативных действия за одну игру.