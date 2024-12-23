Российский вратарь стал самым результативным игроком матча НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Уильям Каррье (30'), Джек Рословик (35') и Себастьян Ахо (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Джимми Веси (1').
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и сумел стать самым результативным игроком матча, отдав две голевые передачи. 25-летний россиянин стал 35-м голкипером в истории НХЛ и первым в этом сезоне, сумевшим совершить как минимум два результативных действия за одну игру.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. В активе 33-летнего россиянина 16 (3+13) очков после 33 матчей.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. В активе 24-летнего россиянина 26 (12+14) очков после 33 матчей.
Примечательно, что Свечников и Орлов набрали свои очки в атаках, которые начал Кочетков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.
«Каролина» одержала третью победу в четырех последних матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Во вторник, 24 декабря, «ураганы» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».
«Рейнджерс» потерпели седьмое поражение в девяти последних матчах и занимают 11-е место на Востоке. Сегодня, 23 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Нью-Джерси».