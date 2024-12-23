Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский вратарь стал самым результативным игроком матча НХЛ

«Каролина» на выезде обыграла «Рейнджерс» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Уильям Каррье (30'), Джек Рословик (35') и Себастьян Ахо (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Джимми Веси (1').

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и сумел стать самым результативным игроком матча, отдав две голевые передачи. 25-летний россиянин стал 35-м голкипером в истории НХЛ и первым в этом сезоне, сумевшим совершить как минимум два результативных действия за одну игру.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. В активе 33-летнего россиянина 16 (3+13) очков после 33 матчей.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. В активе 24-летнего россиянина 26 (12+14) очков после 33 матчей.

Примечательно, что Свечников и Орлов набрали свои очки в атаках, которые начал Кочетков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Каролина» одержала третью победу в четырех последних матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Во вторник, 24 декабря, «ураганы» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».

«Рейнджерс» потерпели седьмое поражение в девяти последних матчах и занимают 11-е место на Востоке. Сегодня, 23 декабря, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Нью-Джерси».

Рейнджерс
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Род Бриндамор
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
Петр Кочетков
1-й период
00:17
Джимми Веси
(Чад Руведел, Адам Эдстрем)
11:05
Тайсон Джост
19:32
Адам Фокс
2-й период
27:05
Бретт Берард
29:14
Вильям Каррье
(Джейкоб Слэвин, Джордан Стаал)
30:34
Алексис Лафренье
30:34
Алексис Лафренье
34:32
Джек Рословик
(Дмитрий Орлов, Петр Кочетков)
39:39
Андрей Свечников
3-й период
44:25
Брент Бернс
47:47
Винс Трочек
58:18
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Петр Кочетков)
58:30
Джордан Мартинук
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь